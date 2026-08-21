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Sinoćnim programom na Velikom trgu i nastupom sastava Free Cats, nakon koga je usledila projekcija kanakog hit-filma „Električni poljubac“, zvanično je otvoren ovogodišnji Zemun fest. Voditelji otvaranja, Tamara Galliano i umetnički direktor festivala Vuk Savić, podsetili su prisutne na put koji je ova manifestacija prešla od svog osnivanja 2013. godine, izrastajući iz lokalnog koncepta u veliku otvorenu scenu i nezaobilaznu letnju tačku prestonice.

Foto: Zemun fest/Skullcheez

Filmski program, koji od samih početaka čini srce festivala, i ove godine donosi vrhunski izbor ostvarenja. Podsećajući na tradiciju prikazivanja radova velikanâ poput Duška Kovačevića, Želimira Žilnika i Emira Kusturice, Savić je najavio bogat takmičarski program studentskog i kratkometražnog filma, koji iz godine u godinu otvara vrata novoj generaciji autora.

Foto: Zemun fest/Skullcheez

Zahvaljujući podršci Ministarstva turizma i omladine, Sekretarijata za kulturu Grada Beograda i partnera, celokupan filmski i program namenjen porodicama i deci i dalje ostaje potpuno besplatan za sve posetioce.

Foto: Zemun fest/Skullcheez

Šta posetioce očekuje do kraja festivala?

U narednim danima Zemun nudi sadržaje na više lokacija u gradu.

Muzički spektakl na Keju (petak - nedelja): Na glavnoj muzičkoj sceni kraj reke nastupiće Baby Lasagna, Devito, 2 Soma, Edo Maajka, Nipplepeople, grupa Regina, Dr Nele Karajlić, Who See, i sastav Cotton Pickers. Ulaznice su dostupne putem sajtova efinity.rs, tickets.rs i zemunfest.com.

Foto: Zemun fest/Skullcheez

Bioskopi na otvorenom: Ubioskopu na Velikom trgu i bioskopu na Magistratskom trgu ispred zgrade Opštine Zemun održaće se projekcije brojnih revijalnih i takmičarskih filmova.

Porodična zona u Zemunskom parku: Od petka do nedelje u popodnevnim časovima najmlađe i njihove roditelje očekuju dečje predstave, radionice i kreativni sadržaji.