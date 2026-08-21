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Odbrojavanje je zvanično počelo – manje od dva meseca nas dele od jednog od najvećih muzičkih događaja godine u regionu. U okviru globalne turneje Don’t Be Dumb World Tour 2026, hip-hop megazvezda A$AP Rocky donosi neviđeni audio-vizuelni spektakl u Beogradsku arenu, 8. oktobra.

Beograd se tako našao na mapi jedne od najiščekivanijih svetskih turneja ove godine. Višestruko talentovani umetnik, preduzetnik, glumac i modna ikona nastupiće u srpskoj prestonici u organizaciji kompanija SKYMUSIC i Live Nation. Ovo će biti ekskluzivna prilika za domaću publiku da uživo čuje njegov prvi studijski album nakon osam godina pauze — „DON’T BE DUMB“. Turneja Don’t Be Dumb World Tour započela je 27. maja spektakularnim, rasprodatim koncertom u čikaškom United Center-u, gde je Rocky spojio nove bengere i svoje najveće legendarne hitove. Nakon prolaska kroz vodeća američka i kanadska tržišta (Toronto, Boston, Los Anđeles, Vankuver), turneja 25. avgusta stiže u Evropu.

Pored velikih metropola poput Londona, Pariza, Milana i Berlina, evropski deo turneje je zbog ogromnog interesovanja zvanično proširen. Beograd je dobio ekskluzivni datum, uz Prag, Budimpeštu, Zagreb i Atinu. • Redovne ulaznice: Ulaznice su dostupne putem zvaničnog sajta ASAPROCKY.COM, sajta efinity.rs, aplikacije efinity i svim efinity i Mojkiosk prodajnim mestima. • VIP Iskustvo: Za fanove koji žele vrhunski doživljaj, dostupni su posebni VIP paketi koji (u zavisnosti od opcije) uključuju premium mesta, obilazak bekstejdža, pristup privatnom VIP lounge-u pre koncerta i limitirane poklone. Detalji su dostupni na vipnation.com za Severnu Ameriku i vipnation.eu za Evropu i Veliku Britaniju. DON’T BE DUMB WORLD TOUR 2026 – EVROPSKI DATUMI

* 25. avgust - Brisel, Belgija - ING Arena

* 27. avgust - Amsterdam, Holandija - Ziggo Dome

* 30. avgust - London, Ujedinjeno Kraljevstvo - The O2 Arena

* 2. septembar - Dablin, Irska - 3Arena

* 4. septembar - Glazgov, Ujedinjeno Kraljevstvo - OVO Hydro

* 5. septembar - Mančester, Ujedinjeno Kraljevstvo - Co-op Live

* 8. septembar - Keln, Nemačka - Lanxess Arena

* 10. septembar - Milano, Italija - I-DAYS Festival*

* 11. septembar - Minhen, Nemačka - Olympiahalle

* 13. septembar - Lođ, Poljska - Atlas Arena

* 14. septembar - Lođ, Poljska - Atlas Arena (novi datum)

* 16. septembar - Hamburg, Nemačka - Barclays Arena

* 18. septembar - Kopenhagen, Danska - Royal Arena

* 20. septembar - Oslo, Norveška - Unity Arena

* 21. septembar - Stokholm, Švedska - Avicii Arena

* 24. septembar - Riga, Letonija - Xiaomi Arena

* 25. septembar - Kaunas, Litvanija - Žalgirio Arena

* 28. septembar - Berlin, Nemačka - Uber Arena

* 30. septembar - Pariz, Francuska - Accor Arena

* 4. oktobar - Prag, Češka - O2 Arena (novi datum)

* 5. oktobar - Budimpešta, Mađarska - Budapest Arena (novi datum)

* 6. oktobar - Zagreb, Hrvatska - Arena Zagreb (novi datum)

* 8. oktobar - Beograd, Srbija - Beogradska arena (novi datum)

* 9. oktobar - Sofija, Bugarska - Arena 8888 Sofia (novi datum)

* 11. oktobar - Atina, Grčka - Telekom Center Athens (novi datum)

Foto: @pleckham

O A$AP Rockyju

Višestruko talentovani umetnik, preduzetnik, glumac i modna ikona A$AP Rocky, rođen kao Rakim Mayers, od svog proboja na scenu 2011. godine izgradio je status jedne od najuticajnijih figura savremene pop kulture. Njegova muzika ostvarila je više od 25 milijardi strimova širom sveta, dok su njegovi spotovi premašili pet milijardi pregleda na YouTube-u. Nakon dva albuma koja su debitovala na prvom mestu Billboard 200 liste - LONG.LIVE.A$AP i AT.LONG.LAST.A$AP - Rocky je 2018. godine objavio treći studijski album TESTING, koji je prikupio više od milijardu strimova i zauzeo prvo mesto iTunes liste u 16 zemalja. Njegov najnoviji album DON’T BE DUMB izazvao je ogromnu globalnu pažnju, sa više od milion Spotify pre-save registracija i preko 130.000 prodatih vinila pre samog izlaska. Na albumu gostuju BossMan Dlow, Brent Faiyaz, Danny Elfman, Doechii, Gorillaz, Jessica Pratt, Jon Batiste, Thundercat, Tyler, The Creator, Westside Gunn, will.i.am i drugi, dok je omot albuma kreirao legendarni reditelj i ilustrator Tim Burton. Rocky je 2025. godine bio jedan od domaćina Met Gale na temu „Superfine: Tailoring Black Style“, predstavljajući kreacije svog brenda AWGE. Iste godine ostvario je zapažene glumačke uloge u filmovima kompanije A24 - Highest 2 Lowest u režiji Spikea Leeja i If I Had Legs I’d Kick You rediteljke Mary Bronstein.

Trenutno obavlja funkciju kreativnog direktora za Ray-Ban i PUMA, a sarađivao je sa brendovima kao što su Bottega Veneta, Calvin Klein, Chanel, Gucci, Dior, Mercedes-Benz, Guess i Fenty Skin. Njegova kreativna agencija AWGE ostvarila je partnerstva sa brendovima Marine Serre, Amina Muaddi, Selfridges, JW Anderson i MTV, a takođe je pomogla u razvoju karijera izvođača poput Playboi Cartija, slowthaija i Smooky MarGielaae.