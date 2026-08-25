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Prvih 11 domaćinstava uskoro će započeti uzgajanje lekovitog bilja uz podršku stručnjaka, u okviru dugoročne platforme Gorki List „Od društva za prirodu“, nastale sa željom da prirodu ponovo upoznamo, čuvamo i da za nju nešto konkretno učinimo.

Nekada je bilo sasvim prirodno da se znanje o biljkama prenosi u porodici. Znalo se koje bilje raste u okolini, kada se bere, kako se neguje i čemu služi. Učilo se od roditelja, baka i deka, od ljudi koji su živeli blizu zemlje i prirode. Danas su nam informacije o prirodi i biljkama dostupnije nego ikada. Dovoljan je jedan klik da nešto saznamo, ali istovremeno sve manje vremena provodimo u neposrednom dodiru sa prirodom. Mnoge biljke pored kojih prolazimo više ne poznajemo, a deo znanja koje je nekada bilo deo svakodnevnog života polako odlazi u zaborav. Upravo želja da to znanje spasimo od zaborava bila je povod za prvi projekat dugoročne platforme Gorki List „Od društva za prirodu“.

Platformu je Gorki List najavio prošle godine, iz osećanja zahvalnosti prema prirodi i svesti o tome koliko od nje dobijamo. Lekovito bilje čini osnovu recepture ovog brenda i deo je onoga od čega je Gorki List nastao. Zato je ideja bila prirodna - sačuvati ono što nam priroda daje, ali i kroz konkretne projekte pokušati da joj nešto i vratimo. Prvi korak posvećen je upravo lekovitom bilju. U saradnji sa Udruženjem narodnih travara Srbije „Miloduh“, raspisan je konkurs za domaćinstva koja žele da se oprobaju u njegovom uzgajanju. Prvih 11 porodica dobiće sadnice biljaka koje ulaze u sastav Gorkog Lista, stručnu podršku i mentorstvo tokom uzgajanja, kao i sigurnost kroz mogućnost otkupa proizvedenog bilja. Sadnice su samo početak. Mnogo je važnije da zajedno sa biljkama raste i znanje: kako se biljka gaji, šta joj je potrebno, kada se bere i kako se čuva. I da ljudi koji to znanje imaju dobiju priliku da ga prenesu dalje. Jer znanje najviše vredi onda kada se koristi i deli.

Dugoročno, želja je da izabrana domaćinstava budu početak sve većeg broja porodica koje će gajiti i upoznavati lekovito bilje. Da nekome takva prilika pomogne da ostane na selu, nekoga možda ohrabri da mu se vrati, a da neko dete svoju prvu biljku zasadi zajedno sa roditeljem, bakom ili dedom. Ali, platforma „Od društva za prirodu“ nije namenjena samo ljudima koji će gajiti biljke. Ideja je mnogo šira. Kroz ovaj konkurs i buduće projekte Gorki List želi da i oni koji nikada neće zasaditi lekovitu biljku zastanu, ponovo primete prirodu oko sebe i sete se koliko od nje svakodnevno dobijamo. Jer pre nego što prirodu možemo da čuvamo i obnavljamo, potrebno je da je ponovo vidimo. Da je upoznamo. I da se ponekad svako od nas zapita: ,,Šta ja mogu da učinim za prirodu?’’

Možda je to jedna biljka koju ćemo zasaditi i negovati. Možda odnos prema mestu na kojem živimo. Možda znanje o prirodi koje ćemo preneti svom detetu. Ne mora svako delo da bude veliko. Važno je da je stvarno. Platforma „Od društva za prirodu“ želi upravo tome da doprinese – da prirodu više primećujemo, bolje upoznajemo, budemo zahvalni za ono što nam daje i da svako, koliko može, učini nešto dobro za nju. Ovo je tek prvi korak.

Više o prvom projektu platforme „Od društva za prirodu“