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Zemunski kej i Veliki trg prethodnih pet dana bili su glavno mesto okupljanja u gradu, a sinoć je zvanično zatvoreno dosad najposećenije i sadržajno najbogatije izdanje Zemun Festa. Desetina hiljada posetilaca prošlo je kroz festivalske zone na obali Dunava, uživajući u programu koji je ponovo uspeo da spoji energiju velikih koncerata i atmosferu letnjeg bioskopa pod otvorenim nebom.

Foto: Zemun fest/Skullcheez

Muzički deo programa obeležila je neverovatna energija na glavnoj bini, gde su se iz večeri u veče smenjivali žanrovski potpuno različiti, ali izuzetno popularni izvođači. Publika je uglas pevala sa regionalnom senzacijom Baby Lasagnom, Devitom i sastavom 2soma, čiji su nastupi izazvali pravu euforiju na Keju, dok su dominaciju hip-hop zvuka potvrdili uvek ubedljivi Edo Maajka i sastav Who See. Posebnu draž festivalskim večerima dali su tajanstveni elektropop sastav Nipplepeople, kao i dr Nele Karajlić i Regina, bend Cotton Pickers, priredivši svirke koje su okupile ljubitelje pop-rok zvuka.

Foto: Zemun fest/Skullcheez

Jednako važan segment festivala i ove godine bio je filmski program. Bioskop na otvorenom zvanično je otvorio film „Električni poljubac“, koji je otvorio i ovogodišnji Kanski festival. Filmski repertoar na Velikom trgu tokom trajanja festivala doneo je pet nagrađivanih celovečernjih naslova poput ostvarenja „Utakmica“, „Roze“, porodičnog filma „Hajduk u Beogradu“ i komedije „Krešendo“.

1/8 Vidi galeriju Završen Zemun Fest Foto: Zemun fest/Skullcheez