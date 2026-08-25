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Nova školska godina donosi svežu energiju, a pravi je trenutak da odaberete komade koji ne prate samo trendove – već vas izdvajaju iz mase.

Od 28. avgusta u Fashion&Friends prodavnicama i online shop-u očekuje vas 20% popusta na majice, farmerke, patike, rančeve i odabrane torbe.

Od novih denim krojeva i statement majica, preko patika koje će obeležiti sezonu, do modernih torbi i rančeva – pronađite komade koji prate vaš stil, tempo i svakodnevne planove.

Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Levi’s, Guess, HUGO, Replay, Superdry, Armani Exchange, Liu Jo, Camper, Timberland i brojni drugi brendovi donose trendi novitete za povratak u školske klupe i početak nove sezone.

Od 28.08. do 31.08. iskoristite Back to School ponudu i pronađite favorite koji će obeležiti novu školsku godinu.

20% popusta na majice, farmerke, patike, rančeve i odabrane torbe.

Iz akcije su isključeni brendovi Premiata, New Balance i UGG, kao i Outlet ponuda.

Ponuda važiu svim Fashion&Friends prodavnicama i online na fashionandfriends.com.

Nova sezona počinje dobrim stilom.

BACK TO SCHOOL, BUT MAKE IT COOL!

Istražite ponudu koja važi od 28. avgusta

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Foto: Promo

Muške patike | Calvin Klein online kolekcija

Muške farmerke | Timberland online kolekcija

Muška majica | Guess online kolekcija

Muški ranac | Superdry online kolekcija

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Foto: Promo

Kožne ženske patike | Steve Madden Asiel

Ženska majica | HUGO online kolekcija

Ženske farmerke | BOSS online kolekcija

Ženski ranac | Desigual | Fashion&Friends

Promo