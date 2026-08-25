Fashion&Friends: BACK TO SCHOOL, BUT MAKE IT COOL
Nova školska godina donosi svežu energiju, a pravi je trenutak da odaberete komade koji ne prate samo trendove – već vas izdvajaju iz mase.
Od 28. avgusta u Fashion&Friends prodavnicama i online shop-u očekuje vas 20% popusta na majice, farmerke, patike, rančeve i odabrane torbe.
Od novih denim krojeva i statement majica, preko patika koje će obeležiti sezonu, do modernih torbi i rančeva – pronađite komade koji prate vaš stil, tempo i svakodnevne planove.
Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Levi’s, Guess, HUGO, Replay, Superdry, Armani Exchange, Liu Jo, Camper, Timberland i brojni drugi brendovi donose trendi novitete za povratak u školske klupe i početak nove sezone.
Od 28.08. do 31.08. iskoristite Back to School ponudu i pronađite favorite koji će obeležiti novu školsku godinu.
20% popusta na majice, farmerke, patike, rančeve i odabrane torbe.
Iz akcije su isključeni brendovi Premiata, New Balance i UGG, kao i Outlet ponuda.
Ponuda važiu svim Fashion&Friends prodavnicama i online na fashionandfriends.com.
Nova sezona počinje dobrim stilom.
BACK TO SCHOOL, BUT MAKE IT COOL!
Istražite ponudu koja važi od 28. avgusta
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