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Još samo tri dana ostalo je do premijernog izdanja festivala Brunch u parku, koji će u subotu i nedelju, 29. i 30. avgusta, Donji grad Kalemegdana pretvoriti u veliko festivalsko mesto za muziku, druženje, dnevne žurke, porodično okupljanje, umetnost i dobar provod. Festival će oba dana trajati od 12 do 23 časa, dok će ulazne kapije biti otvorene u subotu od 11:30.

Kada su muzički razlozi za dolazak u pitanju, postoje dva posebna razloga. S.A.R.S. ove godine obeležava 20 godina postojanja, a svoj jubilej proslaviće koncertom u nedelju, 30. avgusta, na Brunchu u parku. Biće to prilika da zajedno sa publikom obeleže dve decenije stvaranja muzike, sjajnih koncerata i pesama koje su obeležile generacije.

Dan ranije, u subotu 29. avgusta, na Kalemegdan stiže Mostar Sevdah Reunion, jedan od najvažnijih regionalnih sastava koji je sevdah približio publici širom sveta. Bend će u Beogradu nastupiti prvi put nakon gotovo četiri godine. Poslednji put beogradska publika imala je priliku da ih čuje 2022. u Velikoj sali Doma omladine Beograda. Njihov nastup na Brunchu biće posebno veče posvećeno sevdahu, emociji i muzici koja već decenijama povezuje generacije.

Foto: Promo

Muzički program na glavnoj bini donosi još nekoliko velikih imena regionalne scene. U subotu će, pored Mostar Sevdah Reuniona, nastupiti Darko Rundek & Novosadski Big Band, uz dirigenta Ivana Ilića, Zoster i Kanda, Kodža i Nebojša, dok će nedeljni program, uz S.A.R.S., obeležiti i Marko Louis. Program počinje već od podneva nastupima DJ-eva koji će publiku uvesti u matine koji nosi nesvakidašnje koncertno iskustvo – blizinu bine, više hiljada sedećih mesta i zalazak sunca na Donjem gradu.

Foto: Promo

Brunch u parku nije samo klasičan koncertni događaj. Festival donosi šest različitih zona i više od deset sati programa dnevno, pa će posetioci moći da biraju kako žele da provedu svoj dan.

Foto: Promo

U My Family zoni, namenjenoj deci i porodicama, oba dana od 12 do 17 časova očekuju ih, koncerti, plesni programi, kreativne radionice, naučni eksperimenti, sportski poligoni, mađioničarski program, druženje sa životinjama i brojni drugi sadržaji. Za decu do 14 godina ulaz na festival je besplatan, pa Brunch u parku može biti i prilika da cela porodica zajedno provede dan na Kalemegdanu.

Foto: Promo

Art & Mix District donosi spoj umetnosti, domaćeg dizajna, kreativnih radionica, street art-a, miksologije i posebno, za one koji vole dnevni provod, dnevne žurke koje će tokom oba dana pratiti festivalsku atmosferu za koju će biti zadužene ekipe iz organizacija Gužva, Kaizen Brunch, Hajde da i Floki & Gox iz Jurke.

Foto: Promo

Za druženje i predah tu je Shade & Social Hub, prostor osmišljen za one koji žele da uživaju u muzici, razgovoru i atmosferi festivala, ali i da pronađu svoje mesto u hladu dok Beer Garden donosi atmosferu velikog paba na otvorenom, sa community stolovima, igrama i prostorom za okupljanje.

Upravo je to ono što Brunch u parku želi da ponudi – drugačije koncertno iskustvo u kojem publika nije vezana samo za binu i jedan program, već može da provede čitav dan na festivalu, da se kreće između različitih sadržaja, odmara u hladu, pronađe udobno mesto za sedenje, druži se, pleše, sluša koncerte i otkriva nove sadržaje.

Ulazne kapije festivala otvaraju se u 11.30, dok će program trajati od 12 do 23 časa oba dana. Karte su u prodaji na Tickets.rs kao i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Na samom ulazu na festival, posetiocima će biti na raspolaganju ograničern kontigent ulaznica koje će moći da biti dostupne na ulazu kod Vidin kapije kao i na ulazu kod Kapije Karla VI.

Više informacija na: Instagram profilu @brunch_u_parku i sajtu www.brunchuparku.com.