Slušaj vest

Jedna avgustovska noć, četiri bine, svetla, zvuk, umetnost koja nastaje pred publikom i festivalska energija koja se širi kroz svaki kutak Luke Beograd – IQOS x LJUBAV pretvorili su industrijski prostor na Dunavu u mesto na kojem se leto slavilo do kasno u noć. Postoje letnje noći koje se ne planiraju previše. Samo znate da želite da izađete, čujete dobru muziku, sretnete ljude, popijete nešto hladno i pustite da vas noć vodi. A onda se dogodi ona jedna koja preraste u mnogo više od izlaska.

Takva je bila 22. avgusta u Luci Beograd. Već na ulasku bilo je jasno da ovo neće biti klasična festivalska noć. Industrijski pejzaž Luke dobio je potpuno novi ritam – svetla su se prelamala kroz prostor, muzika se širila sa četiri bine, a između njih su se otvarale zone u kojima je publika mogla da zastane, isproba nešto novo, fotografiše se, promeni festivalski look ili jednostavno pronađe svoje omiljeno mesto za druženje.

Foto: WeAreOne Production

IQOS i LJUBAV spojili su muziku, urbanu umetnost i interaktivne sadržaje u iskustvo koje se nije završavalo poslednjom pesmom na bini. Naprotiv – pravi festivalski doživljaj počinjao je upravo između nastupa.

Luka Beograd u potpuno novom ritmu Luka Beograd ima onu posebnu estetiku koju nije potrebno mnogo menjati da bi postala savršena festivalska scenografija. Beton, metal, veliki otvoreni prostori i industrijski detalji tokom jedne avgustovske večeri dobili su novu funkciju. Umesto svakodnevne gradske vreve, prostorom su dominirali muzika, svetla i ljudi.

Foto: WeAreOne Production

Na četiri bine smenjivali su se savremeni elektronski i alternativni indie-pop izvođači, a različiti muzički pravci omogućili su da se publika kreće kroz festival prema sopstvenom ritmu. Negde se plesalo, negde razgovaralo, negde čekalo sledeći nastup – dok je između svega toga postojalo još mnogo razloga da se ne ostane samo ispred bine.

Jer upravo tu počinje ono što svaki dobar festival razlikuje od običnog koncerta. Atmosfera. Ona se ne nalazi u programu. Ona se događa spontano. U susretu sa prijateljima koje niste očekivali da ćete sresti. U fotografiji koju pravite usput. U odluci da ipak ostanete još sat vremena. U novom detalju koji primetite tek kada krenete ka drugoj bini. U Luci Beograd, tih detalja bilo je na svakom koraku.

Foto: WeAreOne Production

Jedan festival, mnogo doživljaja

U REMIX zoni čekao je Vortex – interaktivni photo booth koji je običnu fotografiju pretvarao u mali vizuelni spektakl. Dinamični efekti stvarali su sadržaj koji je izgledao kao da je napravljen za digitalni svet festivala, dok je skeniranje QR koda otvaralo vrata IQOS Clubu i nastavku iskustva i nakon izlaska iz festivalskog prostora. Ali Vortex je bio tek početak.

Za one koji vole malo više adrenalina, tu je bio laserski lavirint. Na prvi pogled delovao je kao igra, ali vrlo brzo postajalo je jasno da nije baš tako jednostavno proći ga. Spretnost, koncentracija i brzina bile su ključne, a svaki pokušaj donosio je novu priliku da se popravi rezultat. Za druge je, pak, najzabavniji deo večeri bio onaj koji je omogućavao da se festivalski stil dodatno personalizuje. Privremene tetovaže, glitter detalji i različiti elementi za ukrašavanje pretvarali su goste u deo same scenografije. Jer festival je odavno postao mnogo više od onoga što nosimo u garderobi – on je prilika da makar na jednu noć budemo malo hrabriji, šareniji i drugačiji nego inače. A kada se svetla upale, muzika pojača i kamera telefona krene da snima, upravo ti mali detalji postaju deo uspomena koje ostaju.

Foto: WeAreOne Production

Kada umetnik postane deo festivalskog programa

Posebnu pažnju privukao je trenutak kada je umetnost počela da nastaje pred publikom. Akademski slikar, grafiti i mural umetnik Milan Milosavljević, poznat kao DEROKS, zauzeo je svoje mesto u REMIX zoni i počeo da oslikava scenografski element u karakterističnoj paleti boja. DEROKS je umetnik čiji je rad duboko povezan sa urbanim prostorom. Potpisuje više od sto murala u zemlji i inostranstvu i iza sebe ima osam samostalnih izložbi, a njegov vizuelni jezik prepoznatljiv je po snažnim portretima i radu koji komunicira sa prostorom u kojem nastaje. Zato je njegov performans u Luci Beograd bio mnogo više od dekoracije.

Foto: WeAreOne Production

Publika je mogla da posmatra kako se prazna površina, potez po potez, pretvara u umetničko delo. Jedan potez menja kompoziciju. Drugi dodaje novu dinamiku. Boje se sudaraju, povezuju i počinju da funkcionišu kao celina. I odjednom, umetnički proces postaje deo provoda. Nema galerijske tišine, nema distance između autora i publike. Samo muzika u pozadini, ljudi koji prolaze, zastaju i posmatraju i umetnik koji svoj rad gradi uživo. To je možda i najlepša stvar kod urbane umetnosti – ona ne traži od vas da joj priđete u savršeno vreme i savršenom raspoloženju. Ona se jednostavno dogodi pred vama.

Foto: WeAreOne Production

Majica koju niko drugi nema DEROKS je svoj vizuelni potpis preneo i na ograničenu seriju majica i ceger-torbi, pretvarajući festivalske suvenire u male personalizovane radove. Tako je svaki komad dobio nešto što fabrički proizveden suvenir ne može da ima – trag trenutka u kojem je nastao. I baš zato personalizacija nije bila samo još jedna festivalska aktivacija. Bila je nastavak ideje da iskustvo treba da bude lično. Neko će sa festivala poneti fotografiju. Neko majicu. Neko ceger. Neko samo glitter koji će se zadržati na licu još dugo nakon povratka kući. A neko će poneti priču.

Foto: WeAreOne Production

REMIX jedne dobre letnje priče Avgustovska noć u Luci Beograd bila je nastavak događaja održanog 20. juna u Muzeju Jugoslavije, ali i nastavak jedne šire ideje – da se ljudi okupljaju oko muzike, umetnosti, prijateljstva i svega onoga što festivalske večeri čini posebnim. Ovoga puta ta ideja dobila je REMIX.

Industrijski prostor postao je pozornica. Urbana umetnost postala je deo programa. Festivalski stil dobio je novu dimenziju. Interaktivne zone postale su mesta susreta. A publika je bila ono što je sve povezivalo. Jer nijedan festival ne čine samo izvođači, scenografija ili program. Čine ga ljudi koji plešu, oni koji se slučajno sretnu kod šanka. Oni koji odluče da ostanu „još samo na jednoj pesmi“, pa shvate da je već prošlo pola sata. Oni koji se fotografišu, smeju, menjaju planove i dopuštaju da ih noć iznenadi.

1/19 Vidi galeriju IQOS x LJUBAV: Kada se leto, muzika i urbana umetnost sretnu u Luci Beograd Foto: WeAreOne Production

Jedna luka. Četiri bine. Bezbroj malih trenutaka. Od prvog zvuka do poslednjeg plesa, 22. avgust u Luci Beograd bio je REMIX leta – spoj urbanog, kreativnog i festivalskog, sa dovoljno prostora da svako pronađe sopstveni ritam. Jer neke noći ne ostanu u sećanju zato što se dogodilo nešto veliko. Ostanu zato što se dogodilo mnogo malih stvari odjednom. A kada se spoje muzika, umetnost, prijatelji, svetla i topli avgustovski vazduh, dobije se upravo ono zbog čega volimo leto – osećaj da noć može da traje još malo. Ovaj sadržaj nastao je u saradnji sa brendom IQOS. IQOS nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne osobe koje bi inače nastavile da puše ili koriste druge nikotinske proizvode.