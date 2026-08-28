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Beograd je večeras prestonica evropskog heavy metal zvuka. Zbog dolaska britanskih muzičkih giganta Judas Priest, u grad su pristigle hiljade fanova iz cele regiona i Evrope, a na prostoru Ušća očekuje se izuzetna posećenost i vrhunska atmosfera.

17:30h - Otvaranje kapija za publiku: Ulazi na prostor Ušća otvaraju se već od 17:30 časova. Posetiocima se savetuje raniji dolazak na lokaciju kako bi se izbegla zagušenja na pristupnim saobraćajnicama i pregledima na samim kapijama. 18:30h - Početak muzičkog programa (Jelusick): Zagrevanje publike povereno je poznatom sastavu Jelusick, predvođenom Dinom Jelusićem. Bend nastupa kao zvanična podrška i ima zadatak da od samog starta podigne atmosferu na Ušću.

20:00h - koncert Judas Priest: Izlazak legendarnog britanskog sastava na binu zakazan je za tačno 20:00 časova, kada počinje udar čistog heavy metal zvuka. Zbog zatvaranja ulice Ušće i Bulevara Nikole Tesle od 16h, velikog broja posetilaca i gužvi u saobraćaju, savetuje se dolazak pešice iz pravca Brankovog mosta ili gradskim prevozom. JEDINSTVENI SPEKTAKL ZA SVE GENERACIJE Svi putevi večeras vode na Ušće, gde će nastupiti apsolutni vladari žanra - bend koji je doslovno stvorio vizuelni i muzički identitet heavy metala. Publiku očekuje set-lista sastavljena od najvećih svetskih rok i metal himni, među kojima su buntovnička "Breaking the Law", udarna "Painkiller", ikonična "Electric Eye", kao i koncertni favoriti "Turbo Lover" i "Living After Midnight".

Od "stare garde" koja ih prati još od sedamdesetih, pa do najmlađih fanova koji ih prvi put gledaju uživo - večeras sve generacije stoje pod istim nebom. Beograd je spreman, više nema čekanja - večeras Ušće grmi! Ulaznice za večerašnji spektakl mogu se nabaviti putem sajta efinity.rs.







