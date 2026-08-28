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Dva dana, šest zona, tri bine, više od deset sati programa dnevno, hiljade mesta za sedenje i drugačije koncertno iskustvo – Brunch u parku ovog vikenda, 29. i 30. avgusta, pretvara Donji grad Kalemegdana u novo mesto za druženje, muziku, gastronomiju i zabavu. Sve je spremno za premijerno izdanje Brunch-a u parku, koje će ovog vikenda, 29. i 30. avgusta, biti održano u Donjem gradu Kalemegdana. Od 12 do 23 časa posetioce očekuje više od deset sati programa dnevno, raspoređenog na tri bine i kroz šest različitih festivalskih zona, uz više hiljada sedećih mesta, tri food court-a i sadržaje namenjene različitim generacijama.

Brunch u parku zamišljen je kao drugačije koncertno iskustvo – festival na koji se ne dolazi samo zbog izvođača, već i zbog celodnevnog boravka u parku. Publika će moći da bira između koncerata, dnevnih žurki, gastronomije, umetničkih i kreativnih sadržaja, porodičnog programa ili jednostavno odmora u hladu i druženja u prelepom ambijentu Kalemegdana. DVA ULAZA – VIDIN KAPIJA I KAPIJA KARLA VII Za dolazak na festival posetiocima su na raspolaganju dva ulaza u Donji grad Kalemegdana. Prvi ulaz nalazi se kod Vidin kapije, ispod Zoološkog vrta, dok je drugi ulaz kod Kapije Karla VII, preko puta Kule Nebojša. Posetioci sa regularnim jednodnevnim i komplet ulaznicama mogu da koriste oba festivalska ulaza, dok se VIP ulaz nalazi na strani Vidin kapije.

Na oba ulaza biće postavljene i festivalske biletarnice, na kojima će posetioci moći da kupe ulaznice na sam dan festivala, u ograničenom kontingentu. DNEVNA ULAZNICA – IDEALNA ZA PORODICE Dnevna ulaznica po ceni od 1.399 dinara i dalje je u prodaji, a posebno se preporučuje svima koji žele da isprate program u My Family zoni, namenjen deci i porodicama. Važno je napomenuti da dnevna ulaznica podrazumeva ulazak na festival u periodu od 12 do 15 časova. Nakon ulaska, posetioci mogu da ostanu na festivalu i nastave da uživaju u programu do kraja festivalskog dana. Deca do 14 godina ne plaćaju ulaznicu.

ŠEST ZONA – SVAKO MOŽE DA PRONAĐE SVOJE INTERESOVANJE Brunch u parku donosi šest pažljivo osmišljenih zona koje zajedno čine jedinstven festivalski prostor. Beer Garden zamišljen je kao veliki pub na otvorenom i jedno od centralnih mesta za okupljanje, uz community stolove, društvene igre i gastronomsku ponudu. Select View namenjen je onima koji žele da koncert prate iz neposredne blizine bine, uz udobno sedenje, premium ugostiteljsku ponudu i dodatni komfor.

Art & Mix District donosi posetiocima dnevne žurke, DJ nastupe, umetnost, street art, dizajn, market i kreativne radionice, uz program koji tokom oba dana traje od ranog popodneva do večeri. My Family zona namenjena je deci, roditeljima i porodicama, uz plesni program, koncerte, radionice, naučne eksperimente, sport, životinje, mađioničarske trikove i brojne druge sadržaje. Shade & Social Hub biće mesto za predah, razgovor i druženje, u hladu, uz društvene igre, radionice i sadržaje koji pozivaju da se dan provede bez žurbe. Za one koji više vole sporiji ritam tu je JD Barrel zona, intimni whiskey garden sa gastronomskom ponudom i blues programom.

MUZIKA OD 13 ČASOVA DO VEČERNJIH SATI Centralni muzički program odvijaće se na Main Stage-u, dok će dodatni programi biti dostupni i na ostalim festivalskim binama. SUBOTA, 29. AVGUST Prvi festivalski dan na Main Stage-u otvaraju O.K.O.T., nakon čega sledi konkurs portala BalkanRock, a potom nastup benda (Ne)normalni. U večernjim satima publiku očekuje koncert Darka Rundeka i Novosadskog Big Benda, zatim Zoster, dok će prvi dan zatvoriti Kanda, Kodža i Nebojša.

U Art & Mix District-u program počinje od 13 časova, kada za muziku zaduženi postaju Floki & Gox, dok će od 18 časova atmosferu preuzeti Hajde da. NEDELJA, 30. AVGUST Drugog dana program na Main Stage-u počinje nastupima POLSKY, konkursom portala BalkanRock i bendom Janne, a zatim sledi Dejan Cukić. U večernjem delu programa publiku očekuje Mostar Sevdah Reunion, potom S.A.R.S., koji ove godine obeležava 20 godina postojanja, dok će festival zatvoriti Marko Louis. U Art & Mix District-u nedeljni program počinje u 13 časova uz Kaizen's Brunch, dok će od 18 časova za atmosferu biti zadužena Gužva.

Posebno mesto u programu ima My Family zona, koja oba dana donosi sadržaje za najmlađe od 12 do 17 časova. Predstave, koncerti, sportski program, kreativne i edukativne radionice, druženje sa životinjama i brojni drugi sadržaji namenjeni su deci i roditeljima koji žele da zajedno provedu dan na festivalu. TRI FOOD COURT-A I VIŠE HILJADA MESTA ZA SEDENJE Za razliku od klasičnih festivalskih formata, Brunch u parku publiku poziva da tokom dana istražuje zone i menja tempo– od koncerta i plesa, preko hrane i pića, do odmora i druženja. Na festivalu će biti postavljena tri food court-a, sa raznovrsnom gastronomskom ponudom, dok će više hiljada sedećih mesta biti raspoređeno po festivalskom prostoru. Upravo mogućnost da se sedne, razgovara, jede, popije piće, bude u hladu, a zatim nastavi do bine, predstavlja jedan od ključnih elemenata koncepta Brunch-a u parku.

DIZAJNIRANE FESTIVALSKE ČAŠE Festivalske čaše biće dostupne za kupovinu na svim festivalskim barovima, a prvih 50 posetilaca svakog dana dobiće svoju festivalsku čašu gratis. Brunch u parku tako ovog vikenda donosi koncept koji objedinjuje muziku, gastronomiju, umetnost, porodični program i druženje – u ambijentu Donjeg grada Kalemegdana i uz ideju da svaki posetilac sam kreira svoj idealan festivalski dan. Ulaznice su dostupne putem Tickets.rs i na prodajnim mestima Ticket Vision-a, dok će ograničen kontingent ulaznica biti dostupan i na festivalskim biletarnicama na oba ulaza.

Više informacija na: Instagram profilu @brunch_u_parku i sajtu www.brunchuparku.com. Promo