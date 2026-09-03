Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Meridianbet predstavlja novi koncept dobrodošlice koji već od prvog trenutka donosi više razloga za igru.

Novi korisnici ulaze u Meridianbet svet uz 1.000 RSD sportskog bonusa i 100 sekundi vremenskih spinova, dok ih nakon prve uplate očekuje i dodatna pogodnost – dupliranje depozita!

Ljubitelji sporta mogu da očekuju pogodnosti kreirane prema njihovim interesovanjima, dok slot igrače čekaju atraktivne promocije, spinovi i sadržaji prilagođeni njihovom stilu igre. Za one koji uživaju i u jednom i u drugom, Meridianbet donosi personalizovano iskustvo koje prati njihove navike i način igre.

Posebno mesto u novom konceptu zauzimaju vremenski spinovi – drugačiji i dinamičniji način slot zabave, osmišljen da već na početku donese dodatnu dozu adrenalina, ali i vrhunske dobitke.

Uz bogatu sportsku ponudu, veliki izbor slot igara i sve više inovativnih promotivnih mehanizama, Meridianbet nastavlja da gradi iskustvo u kojem svaki novi korak donosi novu priliku.