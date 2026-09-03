Dok odbrojavate dane do povratka sa godišnjih odmora, mi užurbano pripremamo novu televizijsku sezonu. Meseci pred nama rezervisani su za zvučne premijere, kultne serije i sate vrhunske zabave uz male ekrane.

Ljubitelje tople, poučne i duhovite priče posebno će obradovati serija “Šešir profesora Koste Vujića”, koja nas vodi u Beograd kasnog 19. veka i oživljava generaciju maturanata Prve muške gimnazije – mlade ljude koji će kasnije postati velikani srpske nauke, umetnosti i politike. Pod blagim, ali mudrim vođstvom svog ekscentričnog profesora Koste Vujića (Aleksandar Berček), ovi mladići kroz mladalačke nestašluke, prve ljubavi i intelektualno sazrevanje izrastaju u ličnosti koje su obeležile čitavu jednu epohu.

Jesensku šemu otvaramo već 26. septembra izuzetno uzbudljivom serijom “Senke nad Balkanom”, koja donosi napetu i mističnu priču smeštenu u turbulentni Beograd kasnih dvadesetih godina prošlog veka. U žarištu radnje su prekaljeni inspektor Andra Tanasijević Tane (Dragan Bjelogrlić) i njegov mladi kolega Stanko Pletikosić (Andrija Kuzmanović), koji istražuju niz svirepih ubistava povezanih sa mračnim tajnama visoke politike, visokog društva i podzemlja. Serija je osvojila publiku modernom režijom, dinamičnom akcijom, estetikom noar trilera i izvanrednom muzikom, čineći je jednim od najupečatljivijih projekata novije domaće produkcije.

Nakon školskih klupa, selimo se u mirnije, ali podjednako živopisno okruženje banatskog sela Baranda uz kultnu seriju “Vratiće se rode”. Prve jesenske dane provodićemo uz šarmantne beogradske sitne kriminalce Švabu (Nikola Đuričko) i Eksera (Dragan Bjelogrlić), koji spletom okolnosti i nasledstva završavaju na selu. Kroz spoj tople ljudske drame, specifičnog humora i autentične melanholije, serija donosi priču o potrazi za sopstvenim mestom pod suncem, porodičnim vrednostima i promenama koje život donosi kada se najmanje nadate.

Uz serijski program, KLASIK donosi i snažne filmske naslove. Prva na redu je potresna komična drama “Gori vatra”. Smještena u posleratni Tešanj krajem 90-ih, radnja prati mještane koji se užurbano pripremaju za dolazak Bila Klintona. Dok gradonačelnik pod svaku cenu pokušava da stvori idiličnu sliku, duboko ukorenjenu korupciju, neimaštinu i kriminal nemoguće je sakriti. Ovaj bh. kandidat za Oskara britak je i emotivan uvid u društvo koji vas neće ostaviti ravnodušnima.

Sam kraj oktobra rezervisan je za premijeru drame “Ljeto u zlatnoj dolini”. Priča prati mladića Fikreta Varupu, koji na očevoj sahrani saznaje za njegov veliki dug prema potpunom neznancu Hamidu. Kako Hamid ne odstupa od potraživanja, moralni teret prelazi s oca na sina. U želji da skine ljagu s porodičnog imena, Fikret kreće u sarajevsko podzemlje, na putovanje koje će se pokazati izuzetno opasnim i izazovnim.

Kultne serije, filmske premijere i najbolja domaća zabava čekaju vas ove jeseni samo na KLASIKU!