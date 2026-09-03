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Pred gledaoce u Srbiji, nakon više od trideset godina, stiže legendarna serija, ona zbog koje su se svojevremeno menjali rasporedi obaveza, kako bi se ispratila naredna epizoda i život jedne bogate porodice.

Prepoznatljiva muzika iz serije probudiće nostalgiju kod mnogih, a interesantna radnja, spletke, intrige, razotkrivanja najdubljih tajni, privući će pažnju onih koji će je sada po prvi put gledati i to na Kurir televiziji.

Ova američka televizijska sapunica , prati život bogate porodice koja živi u Denveru. Glavni likovi su naftni magnat, njegova nova supruga, kao i bivša supruga.

Ova serija je 1983. godine osvojila nagradu Zlatni globus za najbolju TV dramsku seriju. Takođe, kao posledica njene popularnosti, iznedrene su uspešne linije modnih i luksuznih proizvoda.