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BitefArtCafe otvara 11. sezonu Musicology BarcaffèSessions serijala, mesto gde muzičari iz različitih delova sveta dolaze da nam pruže ono najvažnije: zvuk i energiju koji se pamte.

Nova sezona, u 2026/27. godini, donosi nove uspešne muzičare različitih žanrova:od soula, jazza i funka, do krosover zvuka. Istovremeno, širom otvorenih ruku dočekuje i one koji su se već susreli sa beogradskom publikom i ostavili joj osećaj pripadnosti.

Prvi deo sezone rezervisan je za Nik West, PJ Mortona, KOVACS i Kyoto Jazz Massive.

Foto: Promo

Nik West, basistkinja u kombinaciji rock zvezde, funk lidera i performerke stare škole dolazi 24. septembra u BitefArtCafe na Musicology BarcaffèSessions. Prince se divio njenoj harizmi i energiji, Quincy Jones ju je nazvao fenomenom, a kada je u srednjoj školi prvi put čula Michael Jackson pesmu “Wanna Be Startin’ Somethin”, rekla je: “Tada sam otkrila bas gitaru i više nije bilo povratka”. I od tada stvarno nije bilo povratka, bio je to life-changing trenutak.

Foto: Tom Lupton

PJ Morton, klavijaturista poznatog benda Maroon 5, dobitnik 6 Grammy nagrada sa 22 nominacije i jedan od najvažnijih predstavnika savremene američke soul i R&B scene pravo iz Nju Orleansa, prvi put u regionu nastupa 15. oktobra na Musicology Barcaffè Sessions. Jedan je od retkih koji istovremeno uspešno povezuje zvuk mainstreama, sa dubokom muzičkom tradicijom juga. U trenutku kada je PJ Morton tražio novu inspiraciju, priznao je da je bio „zasićen sobom“ i da mu je bila potrebna nova inspiracija. Pronašao ju je u Darrelu Wallsu. „Želeo sam neku vrstu muze“, rekao je Morton o pevaču sa kojim je ranije sarađivao. Ideja je prerasla u album Heart of Mine, čija saradnja im je donela Grammy za najbolji gospel album 2026. godine.

Foto: MORTON RECORDS

Kyoto Jazz Massive, japanski inovativni projekat dva uticajna DJ-a i umetnika na japanskoj muzičkoj sceni dolazi u BitefArtCafe 27. novembra! Nakon petnaest godina pauze daleko od evropskih bina, napravili su potpuno novu postavu benda, u čiji sastav je ušao i Echoes Of A New Dawn Orchestra, sa glavnim vokalom Vanessom Freeman. Misao za koju smatraju da bi bi Kyoto Jazz Massive posle svakog koncerta trebalo da ostavi jeste Nada. ,,Ona je radost življenja, sreća koju osećamo kada delimo trenutke sa prijateljima i osećaj solidarnosti koja prevazilazi granice država, generacija i polova. Želim da kroz muziku Kyoto Jazz Massivea pronađete nadu i podsticaj za pozitivan pogled na život.” Kaže Shuya Okino.

Foto: Nina Cholet

Kovacs, kraljica noir zvuka, prepoznatljiva po dubokom, mračnom soul vokalu donosi 4. i 5. novembra na MusicologyBarcaffèSessions estetiku inspirisanu ranim electro i industrial zvukom. Nastupala je na festivalima kao što su Glastonbury, North Sea Jazz, Sziget i Rock Werchter koji su dodatno učvrstili reputaciju umetnice čiji koncerti funkcionišu kao snažno emotivno i vizuelno iskustvo. Izgradila je poseban odnos sa domaćom publikom, zbog čega u Beograd dolazi već treći put. Za Beograd kaže: ,,Definitivno mesto kojem se vraćam”.

Foto: Jules van Eijs

Upravo takva iskustva stoje i iza partnerstva A1 Srbija i Musicology Barcaffè Sessions. A1 veruje da kvalitetnu svakodnevicu čine jednostavne stvari - dobra povezanost, ljudi koji su nam važni i iskustva koja nas oblikuju. Kultura sve to spaja, zbog čega A1 kroz ovo partnerstvo želi da publici približi vrhunske izvođače i koncerte vredne pamćenja.

Foto: Kimberly_Metz

Vidimo se na Musicology Barcaffè Sessions, dobro poznatom mestu svetski poznatih muzičara koji su spremni da pruže publici iskustvo i doživljaj godine. Barcaffè i Musicology već godinama povezuje ista ideja, da najbolji trenuci nastaju kada se ljudi okupe, podele iskustvo i ostanu još malo duže zbog dobre energije. Muzika, baš kao i kafa, ima tu moć da ljude spoji i običan trenutak pretvori u onaj koji se pamti.

Ulaznice u prodaji putem prodajnog servisa: bilet.rs

BitefArtCafe

Mitropolita Petra 8

063 594 294

063 594 054

Musicology.rs

Bitefartcafe.rs