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Koliko proizvoda sa našeg spiska za kupovinu zaista kupimo samo jednom? Većina svakodnevnih kupovina zapravo počinje od potreba koje su nam dobro poznate. Nečega ponestane, nešto potrošimo brže nego što smo očekivali, a neke proizvode gotovo po navici ponovo dodajemo na spisak. Pasta za zube, šampon, proizvodi za negu i domaćinstvo, omiljeni prehrambeni proizvodi, a u porodicama sa malom decom pelene i maramice – mnogo toga što danas stavimo u korpu, vrlo verovatno ćemo kupiti i narednog meseca.

Kada među proizvodima za svakodnevnu upotrebu pronađemo one koji nam odgovaraju, prestajemo mnogo da razmišljamo o izboru – ali ne i o ceni. Upravo kada je reč o proizvodima koje kupujemo redovno, najviše nam znači mogućnost da ih nabavimo onda kada su nam potrebni, bez čekanja na posebne akcije ili pravljenje zaliha „dok traje ponuda“. Zato se potrošačka korpa retko kada formira od nule. Menjaju se pojedine stavke, potrebe i navike, ali njen veliki deo čine proizvodi kojima se iz kupovine u kupovinu vraćamo. Upravo takvim proizvodima dugoročno povoljna cena daje pravi smisao.

Na toj ideji zasniva se koncept dm uvek povoljno. Veliki broj artikala dostupan je po dugoročno povoljnim cenama, tako da nemamo potrebu da kupovinu prilagođavamo kratkim promotivnim periodima ili limitiranim ponudama. To nam omogućava da kupujemo onda kada nam nešto zaista treba, bilo da je reč o proizvodima za negu, domaćinstvo, ili o hrani i potrebama najmlađih.

Neke navike ostaju s nama mnogo duže nego što traje trenutak kupovine, baš kao i proizvodi kojima verujemo i kojima se godinama vraćamo. Primer za to su proizvodi babylove i Jessa, dm marki koje ove godine obeležavaju 30 godina postojanja. Babylove je 1996. godine započeo sa svega osam proizvoda za negu beba, dok danas asortiman broji više od 400 proizvoda koji prate porodice kroz različite faze odrastanja njihovog deteta. Istovremeno, Jessa je tokom tri decenije razvijala svoj asortiman prateći različite potrebe žena u oblasti intimne higijene. Zato jubilej Jesse govori i o nečemu što nam je svima blisko – potrebe se s vremenom menjaju, ali se dobrim i proverenim izborima uvek vraćamo.

A kada se određenim proizvodima vraćamo iznova, povoljna kupovina dobija vrednost koja traje duže od jedne pune korpe. Koncept dm uvek povoljno, uz dugoročno povoljne i transparentne cene, omogućava da ono što nam redovno treba kupujemo onda kada nam zaista zatreba, bez čekanja posebnog trenutka za kupovinu.

Sadržaj naše korpe možda nije svaki put isti, ali jedno uglavnom jeste: u njoj se iznova nalaze proizvodi koje poznajemo, omiljene marke i izbori na koje možemo da računamo.

Foto: Promo



