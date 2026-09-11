Slušaj vest

Podsetimo, Neverne bebe se vraćaju u mts Dvoranu godinu dana nakon dva rasprodata koncerta, ovoga puta u znaku broja 33, koliko i traje njihov zajednički put sa publikom.

Kako je ovo četvrti po redu koncert Nevernih beba u mts Dvorani za poslednjih pet godina, lider benda Milan Đurđević je najpre otkrio po čemu će ovaj koncert biti drugačiji:

„ Ovo je neka lepa tradicija koja postoji već godinama i jednostavno mislim da publika ima potrebu i želju da sa nama podeli ovu vrstu nekog našeg spektakla koji mi jednom godišnje pravimo u Beogradu- mts Dvorana je idealno mesto, to nas baš privlači, jednostavno osećamo se ovde kao kod kuće. Mislim da svi ovi koncerti koji su iza nas su stvarno apsolutno opravdali očekivanja publike, a mi smo negde pomerili standarde. Tako da ćemo i za ovaj koncert pomeriti standarde, radićemo nešto potpuno novo, nešto što će biti iznenađenje i za nas i za publiku. I to upravo i radimo i vežbamo, spremamo taj koncert, jer lično mislim da je ono najbolje što čovek može da kaže putem muzike – govori na bini, istakao je Đurđević i dodao :

„Tako da ljudi koji budu došli čuće ono što mi u ovom trenutku imamo da podelimo s njima, a to je pre svega previše emocija, energije i jedan potpuno novi koncept koji ćemo svirati. Neke nove pesme, neki novi aranžmani i obećavam sopstvene neke granice ćemo pomeriti, nadam se u kreativnom smislu da ćemo podići lestvicu najviše“, rekao je Đurđević i potom otkrio specijalne goste koncerta:

„ Pa pre svega bih da podsetimo da smo snimili duete sa nekim od vrhunskih umetnika s kojima delimo negde sličan senzibilitet. To su Radomir Mihajlović Točak, Vlatko Stefanovski, Aki Rahimovski... I naša gošća naravno na ovom koncertu, mogu ekskluzivno da najavim, pošto ćemo prvi put uživo izvesti pesmu "Za tvoje oči" koju smo snimili sa Vannom. Tako da će Vanna biti gošća na koncertu. Ona je jedna od onih koja će biti s nama na bini. Ime drugog gosta ćemo javiti u roku od sedam dana, to će takođe biti jako interesantno. Aki nam je bio u Areni, u Spensu takođe. Neno Belan je bio prošli put u MTS-u, Vlatko Stefanovski je bio u mts- u, znači ostali su još neki ljudi s kojima smo radili a koji nisu bili, pa hajde da vidimo ko će nam biti gosti“, zaključio je frontmen benda. Vladimir Vlajko Đurđević je sa svoje strane objasnio anegdotu oko pesme „Dvoje“, jer on važi za kreatora odluke, koja je kako smatraju iz benda, promenila tok istorije benda:

„Milan je to skoro ispričao na nekoj televiziji i u stvari on je to tako lepo i emotivno rekao. Poenta je da zaista u neko doba noći, album "Neverne Bebe 2" izlazi, treba da se pojavi, i kao završna set lista uvek bude par pesama više. I ja vidim da nema pesme "Dvoje". Kažem: "Druže, nema Dvoje". Kaže on: "Pa da, da...". Rekoh: "Nema Dvoje, meni je to jedna od najboljih pesama". "Ma ne znaš, ne uklapa mi se u ovaj album, mislim možda u nekom drugom, možda u nekom drugom aranžmanu, neki drugi put...". Međutim, ja sam ono seo, seo, seo mu na kičmu sa pesmom "Dvoje". Sutradan se "Dvoje" našlo na set listi, a posle sve je istorija. Ta pesma je u stvari i promenila tok istorije Nevernih Beba. Par godina kasnije postala je hit decenije, tekst se našao među 50 najboljih u enciklopediji pesama EX-YU rokenrola. Odsvirali smo je milijardu puta uz neke reakcije koje ću pamtiti dok sam živ, mislim to je neverovatno. A ona nam se dešava, u ovom periodu je uopšte nismo svirali i sad kada smo je vratili, vidimo u stvari koliko su ljudi željni i koliko vole tu pesmu“, ispričao je Vladimir Vlajko Đurđević. Tijana Sretković, prepoznatljivi vokal benda istakla je sa svoje strane da je svaki koncert do sada bio poseban sam po sebi i ispričala koji trenutak će njoj sa svih održanih koncerata ostati u sećanju:

„Ako bih morala da izdvojim neki specifičan momenat, to je sigurno kada je pesma "Zima" dobila svoje ovacije. Dakle, prvi put smo je svirali, to je bio prvi put, to je bilo posle korone, svi su bili onako pod nekim naletom emocija neverovatnim i zanimljivo je da pesma koja nikada do tada nije uživo izvedena, imala je takav prijem. Da, ona nije imala ni audio zapis nigde, ni na jednoj platformi niste mogli da je čujete, i onog momenta kada smo je izveli, mislim tako je bar izgledalo, kao da su već znali pesmu, takva je bila reakcija. Tako da će to ostati kao poseban događaj, sigurno“, ispričala je anegdotu Tijana.

Članovi grupe "Neverne bebe" poznati su po tome što jako cene svoju publiku i imaju veoma razvijeno fan jezgro, pa su tako ranije izjavili da se unapred raduju još jednom susretu na mestu koje prerasta u njihovu tradicionalnu beogradsku "kuću za spas" i kažu: "Ako smo na nešto ponosni za ove 33 trnovitog godine puta koji ni za šta ne bismo menjali, to je naša publika - ti pametni, lepi i empatični ljudi, lica koja su u smutnim vremenima sačuvala dušu, ali i stav i estetiku".