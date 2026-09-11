A$AP ROCKY STIGAO U EVROPU: Rasprodate arene i impresivna produkcija kao najava za koncert u Beogradu 08. oktobra
Svetska hip-hop ikona A$AP Rocky donela je svoju gigantsku "Don’t Be Dumb" svetsku turneju na evropsko tlo. Prve evropske stanice - Brisel, Amsterdam i tri uzastopne noći u londonskoj O2 areni - rasprodate su do poslednjeg mesta, potvrdivši status jednog od najiščekivanijih muzičkih događaja godine.
Ono o čemu svetski mediji i društvene mreže ne prestaju da bruje jeste ulazak koji je promenio pravila igre: Rocky se pred prepunim dvoranama na binu spustio iz helikoptera uz prateće pirotehničke efekte, da bi potom izveo deo nastupa u fan pitu, u direktnom kontaktu sa publikom.
Impresivna produkcija i performans kakav se ne viđa, upotpunjeni su set-listom koja je obuhvatila njegove najveće hitove: "Fashion Killa", "Praise The Lord", "Sundress" i druge, ali i premijerno izvođenje novih pesama poput "PUNK ROCKY" i "STOLE YA FLOW". Spoj specifične estetske vizije, visoke mode i energije po kojoj je prepoznatljiv, pretvorio je evropske dvorane u jedno od najupečatljivijih muzičkih iskustava ove godine.
Nakon Velike Britanije turneja se nastavlja kroz Milano, Minhen, Pariz i druge vodeće metropole. Svi ovi nastupi ujedno su i najava za 8. oktobar, kada A$AP Rocky stiže u Beogradsku arenu u organizaciji Skymusic-a i Live Nation-a.
Ulaznice za beogradski koncert dostupne su putem sajtova ASAPROCKY.COM iefinity.rs.
DON’T BE DUMB WORLD TOUR 2026 EUROPE DATES:
Fri, Sept. 11 — Munich, Germany — Olympiahalle
Sun, Sept. 13 — Łódź, Poland — Atlas Arena
Mon, Sept. 14 — Łódź, Poland — Atlas Arena
Wed, Sept. 16 — Hamburg, Germany — Barclays Arena
Fri, Sept. 18 — Copenhagen, Denmark — Royal Arena
Sun, Sept. 20 — Oslo, Norway — Unity Arena
Mon, Sept. 21 — Stockholm, Sweden — Avicii Arena
Thu, Sept. 24 — Riga, Latvia — Xiaomi Arena
Fri, Sept. 25 — Kaunas, Lithuania — Žalgirio Arena
Mon, Sept. 28 — Berlin, Germany — Uber Arena
Wed, Sept. 30 — Paris, France — Accor Arena
Sun, Oct. 4 — Prague, Czech Republic — O2 Arena
Mon, Oct. 5 — Budapest, Hungary — Budapest Arena
Tue, Oct. 6 — Zagreb, Croatia — Zagreb Arena
Thu, Oct. 8 — Belgrade, Serbia — Belgrade Arena
Fri, Oct. 9 — Sofia, Bulgaria — Arena 8888 Sofia
Sun, Oct. 11 — Athens, Greece — Telekom Center Athens
*Festival Performance
O A$AP Rockyju
Višestruko talentovani umetnik, preduzetnik, glumac i modna ikona A$AP Rocky, rođen kao Rakim Mayers, od svog proboja na scenu 2011. godine izgradio je status jedne od najuticajnijih figura savremene pop kulture. Njegova muzika ostvarila je više od 25 milijardi strimova širom sveta, dok su njegovi spotovi premašili pet milijardi pregleda na YouTube-u.
Nakon dva albuma koja su debitovala na prvom mestu Billboard 200 liste - LONG.LIVE.A$AP i AT.LONG.LAST.A$AP - Rocky je 2018. godine objavio treći studijski album TESTING, koji je prikupio više od milijardu strimova i zauzeo prvo mesto iTunes liste u 16 zemalja.
Njegov najnoviji album DON’T BE DUMB izazvao je ogromnu globalnu pažnju, sa više od milion Spotify pre-save registracija i preko 130.000 prodatih vinila pre samog izlaska. Na albumu gostuju BossMan Dlow, Brent Faiyaz, Danny Elfman, Doechii, Gorillaz, Jessica Pratt, Jon Batiste, Thundercat, Tyler, The Creator, Westside Gunn, will.i.am i drugi, dok je omot albuma kreirao legendarni reditelj i ilustrator Tim Burton.
Rocky je 2025. godine bio jedan od domaćina Met Gale na temu „Superfine: Tailoring Black Style“, predstavljajući kreacije svog brenda AWGE. Iste godine ostvario je zapažene glumačke uloge u filmovima kompanije A24 - Highest 2 Lowest u režiji Spikea Leeja i If I Had Legs I’d Kick You rediteljke Mary Bronstein.
Trenutno obavlja funkciju kreativnog direktora za Ray-Ban i PUMA, a sarađivao je sa brendovima kao što su Bottega Veneta, Calvin Klein, Chanel, Gucci, Dior, Mercedes-Benz, Guess i Fenty Skin. Njegova kreativna agencija AWGE ostvarila je partnerstva sa brendovima Marine Serre, Amina Muaddi, Selfridges, JW Anderson i MTV, a takođe je pomogla u razvoju karijera izvođača poput Playboi Cartija, slowthaija i Smooky MarGielaae.