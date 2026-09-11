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Svetska hip-hop ikona A$AP Rocky donela je svoju gigantsku "Don’t Be Dumb" svetsku turneju na evropsko tlo. Prve evropske stanice - Brisel, Amsterdam i tri uzastopne noći u londonskoj O2 areni - rasprodate su do poslednjeg mesta, potvrdivši status jednog od najiščekivanijih muzičkih događaja godine.

Ono o čemu svetski mediji i društvene mreže ne prestaju da bruje jeste ulazak koji je promenio pravila igre: Rocky se pred prepunim dvoranama na binu spustio iz helikoptera uz prateće pirotehničke efekte, da bi potom izveo deo nastupa u fan pitu, u direktnom kontaktu sa publikom.

Impresivna produkcija i performans kakav se ne viđa, upotpunjeni su set-listom koja je obuhvatila njegove najveće hitove: "Fashion Killa", "Praise The Lord", "Sundress" i druge, ali i premijerno izvođenje novih pesama poput "PUNK ROCKY" i "STOLE YA FLOW". Spoj specifične estetske vizije, visoke mode i energije po kojoj je prepoznatljiv, pretvorio je evropske dvorane u jedno od najupečatljivijih muzičkih iskustava ove godine.

Nakon Velike Britanije turneja se nastavlja kroz Milano, Minhen, Pariz i druge vodeće metropole. Svi ovi nastupi ujedno su i najava za 8. oktobar, kada A$AP Rocky stiže u Beogradsku arenu u organizaciji Skymusic-a i Live Nation-a.

Ulaznice za beogradski koncert dostupne su putem sajtova ASAPROCKY.COM iefinity.rs.

DON’T BE DUMB WORLD TOUR 2026 EUROPE DATES:

Fri, Sept. 11 — Munich, Germany — Olympiahalle

Sun, Sept. 13 — Łódź, Poland — Atlas Arena

Mon, Sept. 14 — Łódź, Poland — Atlas Arena

Wed, Sept. 16 — Hamburg, Germany — Barclays Arena

Fri, Sept. 18 — Copenhagen, Denmark — Royal Arena

Sun, Sept. 20 — Oslo, Norway — Unity Arena

Mon, Sept. 21 — Stockholm, Sweden — Avicii Arena

Thu, Sept. 24 — Riga, Latvia — Xiaomi Arena

Fri, Sept. 25 — Kaunas, Lithuania — Žalgirio Arena

Mon, Sept. 28 — Berlin, Germany — Uber Arena

Wed, Sept. 30 — Paris, France — Accor Arena

Sun, Oct. 4 — Prague, Czech Republic — O2 Arena

Mon, Oct. 5 — Budapest, Hungary — Budapest Arena

Tue, Oct. 6 — Zagreb, Croatia — Zagreb Arena

Thu, Oct. 8 — Belgrade, Serbia — Belgrade Arena

Fri, Oct. 9 — Sofia, Bulgaria — Arena 8888 Sofia

Sun, Oct. 11 — Athens, Greece — Telekom Center Athens

*Festival Performance

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Foto: Genesis Salazar


O A$AP Rockyju

Višestruko talentovani umetnik, preduzetnik, glumac i modna ikona A$AP Rocky, rođen kao Rakim Mayers, od svog proboja na scenu 2011. godine izgradio je status jedne od najuticajnijih figura savremene pop kulture. Njegova muzika ostvarila je više od 25 milijardi strimova širom sveta, dok su njegovi spotovi premašili pet milijardi pregleda na YouTube-u.

Nakon dva albuma koja su debitovala na prvom mestu Billboard 200 liste - LONG.LIVE.A$AP i AT.LONG.LAST.A$AP - Rocky je 2018. godine objavio treći studijski album TESTING, koji je prikupio više od milijardu strimova i zauzeo prvo mesto iTunes liste u 16 zemalja.

Njegov najnoviji album DON’T BE DUMB izazvao je ogromnu globalnu pažnju, sa više od milion Spotify pre-save registracija i preko 130.000 prodatih vinila pre samog izlaska. Na albumu gostuju BossMan Dlow, Brent Faiyaz, Danny Elfman, Doechii, Gorillaz, Jessica Pratt, Jon Batiste, Thundercat, Tyler, The Creator, Westside Gunn, will.i.am i drugi, dok je omot albuma kreirao legendarni reditelj i ilustrator Tim Burton.

Rocky je 2025. godine bio jedan od domaćina Met Gale na temu „Superfine: Tailoring Black Style“, predstavljajući kreacije svog brenda AWGE. Iste godine ostvario je zapažene glumačke uloge u filmovima kompanije A24 - Highest 2 Lowest u režiji Spikea Leeja i If I Had Legs I’d Kick You rediteljke Mary Bronstein.

Trenutno obavlja funkciju kreativnog direktora za Ray-Ban i PUMA, a sarađivao je sa brendovima kao što su Bottega Veneta, Calvin Klein, Chanel, Gucci, Dior, Mercedes-Benz, Guess i Fenty Skin. Njegova kreativna agencija AWGE ostvarila je partnerstva sa brendovima Marine Serre, Amina Muaddi, Selfridges, JW Anderson i MTV, a takođe je pomogla u razvoju karijera izvođača poput Playboi Cartija, slowthaija i Smooky MarGielaae.