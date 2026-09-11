Slušaj vest

Svetska hip-hop ikona A$AP Rocky donela je svoju gigantsku "Don’t Be Dumb" svetsku turneju na evropsko tlo. Prve evropske stanice - Brisel, Amsterdam i tri uzastopne noći u londonskoj O2 areni - rasprodate su do poslednjeg mesta, potvrdivši status jednog od najiščekivanijih muzičkih događaja godine.

Ono o čemu svetski mediji i društvene mreže ne prestaju da bruje jeste ulazak koji je promenio pravila igre: Rocky se pred prepunim dvoranama na binu spustio iz helikoptera uz prateće pirotehničke efekte, da bi potom izveo deo nastupa u fan pitu, u direktnom kontaktu sa publikom. Impresivna produkcija i performans kakav se ne viđa, upotpunjeni su set-listom koja je obuhvatila njegove najveće hitove: "Fashion Killa", "Praise The Lord", "Sundress" i druge, ali i premijerno izvođenje novih pesama poput "PUNK ROCKY" i "STOLE YA FLOW". Spoj specifične estetske vizije, visoke mode i energije po kojoj je prepoznatljiv, pretvorio je evropske dvorane u jedno od najupečatljivijih muzičkih iskustava ove godine.

Nakon Velike Britanije turneja se nastavlja kroz Milano, Minhen, Pariz i druge vodeće metropole. Svi ovi nastupi ujedno su i najava za 8. oktobar, kada A$AP Rocky stiže u Beogradsku arenu u organizaciji Skymusic-a i Live Nation-a. Ulaznice za beogradski koncert dostupne su putem sajtova ASAPROCKY.COM iefinity.rs. DON’T BE DUMB WORLD TOUR 2026 EUROPE DATES:

Fri, Sept. 11 — Munich, Germany — Olympiahalle Sun, Sept. 13 — Łódź, Poland — Atlas Arena Mon, Sept. 14 — Łódź, Poland — Atlas Arena Wed, Sept. 16 — Hamburg, Germany — Barclays Arena

Fri, Sept. 18 — Copenhagen, Denmark — Royal Arena Sun, Sept. 20 — Oslo, Norway — Unity Arena Mon, Sept. 21 — Stockholm, Sweden — Avicii Arena Thu, Sept. 24 — Riga, Latvia — Xiaomi Arena

Fri, Sept. 25 — Kaunas, Lithuania — Žalgirio Arena Mon, Sept. 28 — Berlin, Germany — Uber Arena Wed, Sept. 30 — Paris, France — Accor Arena Sun, Oct. 4 — Prague, Czech Republic — O2 Arena

Mon, Oct. 5 — Budapest, Hungary — Budapest Arena Tue, Oct. 6 — Zagreb, Croatia — Zagreb Arena Thu, Oct. 8 — Belgrade, Serbia — Belgrade Arena Fri, Oct. 9 — Sofia, Bulgaria — Arena 8888 Sofia

Sun, Oct. 11 — Athens, Greece — Telekom Center Athens *Festival Performance

Foto: Genesis Salazar





O A$AP Rockyju Višestruko talentovani umetnik, preduzetnik, glumac i modna ikona A$AP Rocky, rođen kao Rakim Mayers, od svog proboja na scenu 2011. godine izgradio je status jedne od najuticajnijih figura savremene pop kulture. Njegova muzika ostvarila je više od 25 milijardi strimova širom sveta, dok su njegovi spotovi premašili pet milijardi pregleda na YouTube-u. Nakon dva albuma koja su debitovala na prvom mestu Billboard 200 liste - LONG.LIVE.A$AP i AT.LONG.LAST.A$AP - Rocky je 2018. godine objavio treći studijski album TESTING, koji je prikupio više od milijardu strimova i zauzeo prvo mesto iTunes liste u 16 zemalja. Njegov najnoviji album DON’T BE DUMB izazvao je ogromnu globalnu pažnju, sa više od milion Spotify pre-save registracija i preko 130.000 prodatih vinila pre samog izlaska. Na albumu gostuju BossMan Dlow, Brent Faiyaz, Danny Elfman, Doechii, Gorillaz, Jessica Pratt, Jon Batiste, Thundercat, Tyler, The Creator, Westside Gunn, will.i.am i drugi, dok je omot albuma kreirao legendarni reditelj i ilustrator Tim Burton.