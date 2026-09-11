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Jedna porodica. Velike tajne. Još veće ljubavi, intrige, izdaje i skandali.

Serija koja je promenila televiziju i postala sinonim za glamur, moć i porodične obračune – nekon više od 30 godina, legendarna serija napokon se vraća pred gledaoce u Srbiji.

Originalna “Dinastija”stiže na Kurir televiziju od 14. septembra.

Ne propustite svakog radnog dana od 17.00 i 23.10 nova dešavanja na relaciji Karingtonovih, naftnih magnata iz Denvera u Koloradu, i Kolbijevih, suparničke porodice, kao i brojne spletke, intrige i porodične drame.

1/15 Vidi galeriju DINASTIJA SPECIJAL 1 Foto: Anđela Zebić

A pre nego što zavirimo u svet Karingtonovih, vodimo vas iza kulisa našeg posebnog televizijskog spektakla.

Naša TV lica i novinari integrisane redakcije zabave, postaju kultni junaci „Dinastije“.

Otkrivamo kako su izgledale transformacije u legendarne likove, šta se dešavalo iza kamera i kako su se snašli u ulogama koje su obeležile jednu televizijsku eru.

Kao dodatni začin u okviru ove specijalne emisije, donosimo još zanimljivosti u vezi sa temom. Pitali smo građane – šta za njih znači „Dinastija“?

Poznate ličnosti – koji im je omiljeni lik?

1/9 Vidi galeriju DINASTIJA SPECIJAL 2 Foto: Anđela Zebić

A naši voditelji otkriće i da li bi u svetu Karingtonovih bili spremni za borbu za moć i ljubav, ili bi sami napisali nova pravila.

Gledajte “Dinastija specijal” u nedelju, 13. septembra, na Kurir televiziji, od 16.00.