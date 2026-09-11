“DINASTIJA SPECIJAL” NA KURIR TELEVIZIJI – nedelja, 13. septembar od 16.00
Jedna porodica. Velike tajne. Još veće ljubavi, intrige, izdaje i skandali.
Serija koja je promenila televiziju i postala sinonim za glamur, moć i porodične obračune – nekon više od 30 godina, legendarna serija napokon se vraća pred gledaoce u Srbiji.
Originalna “Dinastija”stiže na Kurir televiziju od 14. septembra.
Ne propustite svakog radnog dana od 17.00 i 23.10 nova dešavanja na relaciji Karingtonovih, naftnih magnata iz Denvera u Koloradu, i Kolbijevih, suparničke porodice, kao i brojne spletke, intrige i porodične drame.
A pre nego što zavirimo u svet Karingtonovih, vodimo vas iza kulisa našeg posebnog televizijskog spektakla.
Naša TV lica i novinari integrisane redakcije zabave, postaju kultni junaci „Dinastije“.
Otkrivamo kako su izgledale transformacije u legendarne likove, šta se dešavalo iza kamera i kako su se snašli u ulogama koje su obeležile jednu televizijsku eru.
Kao dodatni začin u okviru ove specijalne emisije, donosimo još zanimljivosti u vezi sa temom. Pitali smo građane – šta za njih znači „Dinastija“?
Poznate ličnosti – koji im je omiljeni lik?
A naši voditelji otkriće i da li bi u svetu Karingtonovih bili spremni za borbu za moć i ljubav, ili bi sami napisali nova pravila.
Gledajte “Dinastija specijal” u nedelju, 13. septembra, na Kurir televiziji, od 16.00.
Vaš domaćin biće Goran Jovanović, glavni urednik integrisane redakcije zabave u Kuriru, a u cipele legendarnih likova iz Denvera ušli su: Ivan Kleut, Olivija Jontić, Ljiljana Stanišić, Vanja Camović, Srdjan Zelembaba Zele, Maša Kostić, Milica Stanojević, Marko Jović i Aleksandar Panić. Očekuje vas i specijalni gost.