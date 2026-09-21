Jasmin Levi se vraća u Plavu dvoranu i donosi potpuno novo koncertno iskustvo
Nakon rasprodatog koncerta 2024. godine, jedna od vodećih umetnica svetske world music scene vraća se pred beogradsku publiku sa programom „One More Night with Yasmin Levy“ – intimnijim i ličnijim koncertom koji donosi drugačiji susret sa njenom muzikom.
Bogata koncertna sezona Sava Centra donosi još jedan veliki međunarodni povratak – Jasmin Levi ponovo stiže u Plavu dvoranu, dve godine nakon koncerta kojim je osvojila beogradsku publiku.
Jasmin je 2024. bila među prvim velikim međunarodnim umetnicima koji su nastupili u rekonstruisanom Sava Centru. Koncert je bio rasprodat, a ovog novembra vraća se sa potpuno drugačijim konceptom. „One More Night with Yasmin Levy“ zamišljen je kao muzičko putovanje kroz njen svet: od snažnih emocija i velikih pesama do intimnih trenutaka i neposrednog susreta sa publikom.
U njenom jedinstvenom izrazu prepliću se flamenko, tango i različiti savremeni muzički uticaji, koje Jasmin pretvara u prepoznatljiv i potpuno lični muzički jezik.
Beogradski koncert donosi izvođenje poznatih kompozicija, među kojima su „Me Voy“, „Una Noche Más“, „Nací en Álamo“, „Besame Mucho“, „Mujer“, „La Alegría“, „Historia de un Amor“ i „Los Mareados“, uz posebna iznenađenja pripremljena upravo za ovaj program.
Za razliku od prethodnog beogradskog nastupa sa simfonijskim orkestrom, ovoga puta u središtu će biti Jasmin, njeni muzičari i neposredan odnos sa publikom. Muzika, atmosfera i scena zajedno će graditi priču koja se tokom večeri menja, od temperamentnih do tihih i emotivnih trenutaka.
„One More Night with Yasmin Levy“ biće održan u Plavoj dvorani Sava Centra. Ulaznice su dostupne na prodajnim mestima Ticket Visiona - https://tickets.rs/event/yasmin_levy_24152
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