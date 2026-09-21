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Nakon rasprodatog koncerta 2024. godine, jedna od vodećih umetnica svetske world music scene vraća se pred beogradsku publiku sa programom „One More Night with Yasmin Levy“ – intimnijim i ličnijim koncertom koji donosi drugačiji susret sa njenom muzikom. Bogata koncertna sezona Sava Centra donosi još jedan veliki međunarodni povratak – Jasmin Levi ponovo stiže u Plavu dvoranu, dve godine nakon koncerta kojim je osvojila beogradsku publiku.

Jasmin je 2024. bila među prvim velikim međunarodnim umetnicima koji su nastupili u rekonstruisanom Sava Centru. Koncert je bio rasprodat, a ovog novembra vraća se sa potpuno drugačijim konceptom. „One More Night with Yasmin Levy“ zamišljen je kao muzičko putovanje kroz njen svet: od snažnih emocija i velikih pesama do intimnih trenutaka i neposrednog susreta sa publikom. U njenom jedinstvenom izrazu prepliću se flamenko, tango i različiti savremeni muzički uticaji, koje Jasmin pretvara u prepoznatljiv i potpuno lični muzički jezik.

Foto: Stars and More Events

Beogradski koncert donosi izvođenje poznatih kompozicija, među kojima su „Me Voy“, „Una Noche Más“, „Nací en Álamo“, „Besame Mucho“, „Mujer“, „La Alegría“, „Historia de un Amor“ i „Los Mareados“, uz posebna iznenađenja pripremljena upravo za ovaj program.