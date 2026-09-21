NIK WEST U ČETVRTAK U BITEFARTCAFE KLUBU: BAS, FUNK I ENERGIJA KOJA SE NAJBOLJE RAZUME UŽIVO
Jedna od najupečatljivijih umetnica savremene funk scene, basistkinja i pevačica Nik West, nastupiće ovog četvrtka, 24. septembra, u BitefArtCafe klubu, u okviru Musicology Barcaffè Sessions.
Postoje izvođači koje prvo čujete, a onda zapamtite. Kod Nik West obično se dogodi obrnuto, njen vizuelni identitet teško je ne primetiti, ali već posle nekoliko taktova postaje jasno da je bas ono zbog čega ostajete.
Nik West je basistkinja, pevačica, autorka, producentkinja i multiinstrumentalistkinja koja je tokom karijere uspela da instrument koji tradicionalno stoji u pozadini benda dovede pravo u prvi plan. Funk je njena polazna tačka, ali njen zvuk prelazi granice žanrova, spajajući soul, rock, pop i R&B.
Njeni koncerti upravo zato nisu namenjeni samo basistima i muzičarima. Virtuoznost je tu, ali u službi groovea, energije i komunikacije sa publikom, onoga zbog čega se funk oduvek najbolje razumeo uživo.
Veče će otvoriti beogradski autorski bend BACKSPRINT, koji nastupa u okviru projekta Musicology Showcase by Lenovo vol. 5. Inspirisan američkom tradicijom country i blues muzike, bend spaja country, rock i blues, od atmosferičnih i intimnijih numera do energičnijeg country-rock zvuka.
Musicology Showcase by Lenovo već petu godinu pruža priliku mladim autorskim izvođačima da se predstave publici na istoj sceni sa velikim imenima svetske muzičke scene.
Nik West nastupa u četvrtak, 24. septembra, u BitefArtCafe klubu u okviru Musicology Barcaffè Sessions.
Vrata se otvaraju u 20.30.
BACKSPRINT / Musicology Showcase by Lenovo 21h
NIK WEST 22h
Ulaznice su u prodaji putem servisa Bilet.rs
https://bilet.rs/events/441/nik-west-musicology-barcaffe-sessions
BitefArtCafe
Mitropolita Petra 8
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