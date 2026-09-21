Jedna od najupečatljivijih umetnica savremene funk scene, basistkinja i pevačica Nik West, nastupiće ovog četvrtka, 24. septembra, u BitefArtCafe klubu, u okviru Musicology Barcaffè Sessions.

Postoje izvođači koje prvo čujete, a onda zapamtite. Kod Nik West obično se dogodi obrnuto, njen vizuelni identitet teško je ne primetiti, ali već posle nekoliko taktova postaje jasno da je bas ono zbog čega ostajete.

Nik West je basistkinja, pevačica, autorka, producentkinja i multiinstrumentalistkinja koja je tokom karijere uspela da instrument koji tradicionalno stoji u pozadini benda dovede pravo u prvi plan. Funk je njena polazna tačka, ali njen zvuk prelazi granice žanrova, spajajući soul, rock, pop i R&B.

Njeni koncerti upravo zato nisu namenjeni samo basistima i muzičarima. Virtuoznost je tu, ali u službi groovea, energije i komunikacije sa publikom, onoga zbog čega se funk oduvek najbolje razumeo uživo.