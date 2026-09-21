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Kada pogledamo čašu vode, vidimo nešto jednostavno i poznato. Bistru tečnost koja nam na prvi pogled gotovo ništa ne govori o tome odakle je došla, kroz kakvo je prirodno okruženje putovala i šta je sve tokom tog puta oblikovalo njen sastav. A upravo to nevidljivo putovanje može da bude najzanimljiviji deo njene priče.

Prirodna mineralna voda tokom svog puta prolazi kroz geološko okruženje, dolazi u dodir sa stenama i mineralima i tako dobija svoj prirodni mineralni sastav. Zato dve vode koje na prvi pogled izgledaju isto mogu imati različito poreklo, drugačiji prirodni put i različit sastav.

Mnogo toga što vodu određuje nastaje tamo gde naš pogled ne dopire — u dubini. Ali dubina sama po sebi nije dokaz kvaliteta; važno je iz kakvog prirodnog sistema voda dolazi i šta o njenom poreklu i sastavu možemo pouzdano da znamo.

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PRVI POGLED NIJE UVEK DOVOLJAN

Možda nas upravo priča o vodi podseti na nešto što važi i za čoveka. Ni čoveka ne možemo zaista upoznati samo po onome što prvo vidimo, jer iza jednog pogleda, rečenice ili postupka postoje iskustva, odnosi, vrednosti i odluke koje su ga tokom života oblikovale. Zato prvi utisak nije uvek dovoljan i ponekad treba zastati i pogledati malo dublje.

Tako je i sa našim odlukama. Mnogo toga tokom dana radimo gotovo automatski, ali postoje trenuci u kojima vredi zastati pre nego što reagujemo, jasnije videti drugog čoveka i prepoznati ono što smatramo ispravnim. Mnoge naše najbolje odluke nastaju upravo tada.

Iz takve odluke može nastati mali postupak, iz postupka susret, a u tom susretu sklad. Sklad nastaje u odnosu, a mir može da ostane u čoveku. Trenutak sklada može kratko da traje, ali ono što je pokrenuo može da ostane mnogo duže — kao tih osećaj da smo uradili ono što smo prepoznali kao ispravno.

I VODA IMA SVOJU DUBINU

U Banji Vrujci, na dubini od 605 metara, nalazi se voda u prirodno zaštićenom arteškom sistemu iz kojeg dolazi VODAVODA. Tih 605 metara ne govore sve o vodi, ali govore nešto važno o njenom poreklu i prirodnom okruženju u kojem se nalazi.

Možda je upravo zato dubina zanimljiva i kada govorimo o vodi i kada govorimo o čoveku. Ne zato što sama daje sve odgovore, već zato što nas podseća da ono što je važno često ne možemo da razumemo samo po onome što prvo vidimo.

Ponekad treba pogledati dublje — jer iz dubine mogu nastati odluke koje pokreću postupke, susrete i trenutke sklada koji ostavljaju trag u čoveku.

I voda ima svoju dubinu. Kao što je ima i svaki čovek.

VODAVODA

IZ DUBINE. IZVOR SKLADA.