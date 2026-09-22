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Od jutarnje kafe i prvih obaveza do sastanaka, poruka, saobraćaja i večernjih planova – dan danas često izgleda kao trka sa vremenom. Ipak, nije poenta u tome da stalno ubrzavamo, već da pronađemo tempo koji odgovara baš nama. I baš septembar ima tu osobinu da gotovo neprimetno promeni ritam svakodnevice. Odjednom su odmori iza nas, grad je ponovo pun ljudi, kalendari se popunjavaju, a ono opušteno „ima vremena“ sve češće zamenjuje dobro poznato „samo da stignem“. Nova sezona zato nije samo prilika da promenimo garderobu ili napravimo novi raspored obaveza. Može biti i dobar trenutak da zastanemo i zapitamo se – kako zapravo želimo da izgleda naš dan?

Jer brzina nije jedino merilo dobrog ritma. Nekome prija da dan počne rano i precizno isplanirano, neko najbolje funkcioniše kada između obaveza ostavi dovoljno prostora, dok neko treći voli da odluke donosi u hodu. Ono što svima može biti zajedničko jeste potreba da imamo trenutke koji nisu određeni tuđim rasporedom.

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Ritam nije isto što i brzina U svetu u kojem se sve odvija paralelno, često mislimo da je potrebno da budemo dostupni sve vreme. Jedan ekran prikazuje poslovne mejlove, drugi poruke prijatelja, dok se na trećem već formira lista sledećih obaveza. Naša pažnja tako neprestano prelazi sa jednog zadatka na drugi.

Zato male pauze dobijaju novu vrednost. Ne moraju da budu duge niti posebno organizovane. Nekada je dovoljno nekoliko minuta između dva sastanka, kratka šetnja do sledeće lokacije ili trenutak kada svesno sklonimo telefon i dozvolimo sebi da ne radimo ništa drugo. Pronaći svoj ritam upravo zato ne znači usporiti po svaku cenu. Znači prepoznati kada nam odgovara brzina, a kada nam je potrebna pauza – i napraviti prostor za obe. Kada tehnologija prati, a ne diktira tempo Savremeni uređaji sve češće pokušavaju da se prilagode načinu na koji ih koristimo. Umesto komplikovanih komandi i brojnih koraka, fokus je na tome da funkcije budu intuitivne i da korisnik ima više kontrole nad iskustvom.

Takav pristup prati i IQOS ILUMA i, koja kroz Touch Screen i Pause Mode uvodi dodatnu fleksibilnost u korišćenje uređaja. Ekran osetljiv na dodir omogućava jednostavniji pregled informacija, dok Pause Mode omogućava da se korišćenje privremeno pauzira i nastavi kasnije, u okviru predviđenog vremena. To je možda i jedna od važnijih promena u načinu na koji danas posmatramo tehnologiju: dobar uređaj ne mora da traži da mu se prilagodimo. Njegova vrednost može biti upravo u tome što se uklapa u način na koji već živimo.

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Mali trenuci koji prave razliku

Lični ritam najčešće ne nastaje velikim odlukama. On se gradi iz sitnih izbora tokom dana. To može biti jutro bez gledanja u telefon prvih pola sata. Kafa koju ne pijemo usput, već sednemo da je popijemo. Kratka šetnja između obaveza. Muzika koja menja atmosferu u automobilu. Nekoliko minuta u kojima ne pokušavamo da završimo još jednu stvar. Takvi trenuci ne menjaju raspored, ali menjaju način na koji ga doživljavamo. I upravo tu se krije razlika između života po tuđem tempu i pronalaženja sopstvenog. Nije potrebno da uskladimo svoj dan sa onim što rade svi oko nas. Važno je da prepoznamo šta nama odgovara – kada ubrzati, kada napraviti pauzu i kada jednostavno nastaviti dalje.