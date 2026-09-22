Magazin i web portal Stil spremaju Masterclass posvećen zdravlju, koji će se održati 25. septembra 2026. godine, u prijatnom ambijentu BEO šoping centra, Vojislava Ilića 141, od 16 do 18 časova.

Imaćete priliku i da se konsultujete sa nutricionistom i dobijete savet u vezi sa svojom ishranom. A zatim prelazimo na zdrave aktivnosti koje će voditi joga instruktorka Zorka Ristić sa profila @samojoga.

Ljubitelji zdravog života imaće priliku da od nutricioniste Žarka Živojinovića saznaju šta je mit, a šta istina kada je reč o unosu proteina. Objasniće koje su namirnice u tom pogledu najbolje za nas i koliko proteina je potrebno unositi.

Osmislila je program jednostavnih i efektivnih vežbi pogodnih za vežbanje kod kuće. Uz nekoliko pravilno izvedenih pokreta, osetićete kako se celo telo aktivira i jača. Razmrdaćete se i nakon dugog dana na poslu!

Sa druge strane, naša vredna Marina „Fit mama“ će zajedno sa ženama iz Stila pokazati kako da kod kuće napravite brz, ukusan i hranljiv obrok.

Ne možemo zaboraviti ni na najmlađe! Važno je da deca od malih nogu uče o zdravim namirnicama, pa smo za njih pripremili posebno iznenađenje koje će ih istovremeno zabaviti i edukovati.

Na kreativnoj radionici deca će praviti svoje originalne magnete na temu „Tanjir zdravlja“. Kroz boje, maštu i igru, osmisliće tanjir sa namirnicama koje čine zdrav i raznovrstan obrok, a zatim ga pretvoriti u šareni magnet koji mogu poneti kući!