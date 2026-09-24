Jedan od najuzbudljivijih flamenko projekata današnjice, Barcelona Guitar Trio & Flamenko, sutra, 25. septembra, prvi put nastupa pred beogradskom publikom. Plava dvorana Sava Centra postaće pozornica španske gitare, strastvenog plesa i snažne mediteranske energije u okviru spektakla „Tribute to Paco de Lucía“.



Posle više od 1.200 koncerata širom sveta, ansambl koji je osvojio publiku virtuoznim spojem španske gitare i flamenka stiže u Beograd sa programom posvećenim jednom od najvećih gitarista svih vremena – Paku de Lusiji.



Na sceni Plave dvorane nastupiće trojica vrhunskih gitarista Havijer Kol, Luis Robisko i Ali Arango, uz flamenko plesače Karolinu Morgado i Hosea Manuela Alvareza i perkusionistu Lukasa Balba. Gitara, ples i ritam smenjivaće se i spajati u koncertu koji publici donosi autentičnu atmosferu Španije i energiju flamenka.

Foto: Barcelona Guitar Trio





Program donosi muziku inspirisanu stvaralaštvom Paka de Lusije, ali i delima velikih autora poput Manuela de Falje, Federika Garsije Lorke i Čika Korije, u interpretacijama po kojima je Barcelona Guitar Trio postao prepoznatljiv na međunarodnoj sceni.



Uoči prvog nastupa u Beogradu, gitarista Havijer Kol pozvao je publiku da se prepusti iskustvu:



„Ovaj program smo izveli na pola sveta i svuda je reakcija publike bila izvanredna, tako da sam siguran da će zaista uživati u onome što ih očekuje.“



Sve je spremno za sutrašnje veče u Plavoj dvorani, koje će spojiti virtuoznu gitaru, flamenko ples i temperament Španije u jedinstvenom muzičko-scenskom doživljaju.



Koncert Barcelona Guitar Trio & Flamenko: „Tribute to Paco de Lucía“ održava se sutra, 25. septembra, u Sava Centru.



Ulaznice su još uvek dostupne putem Tickets.rs, a publika koja još nije obezbedila svoje mesto ima poslednju priliku da bude deo prvog beogradskog nastupa Barcelona Guitar Trio & Flamenko - Tickets | BARCELONA GUITAR TRIO & Flamenco Program donosi muziku inspirisanu stvaralaštvom Paka de Lusije, ali i delima velikih autora poput Manuela de Falje, Federika Garsije Lorke i Čika Korije, u interpretacijama po kojima je Barcelona Guitar Trio postao prepoznatljiv na međunarodnoj sceni.Uoči prvog nastupa u Beogradu, gitarista Havijer Kol pozvao je publiku da se prepusti iskustvu:Sve je spremno za sutrašnje veče u Plavoj dvorani, koje će spojiti virtuoznu gitaru, flamenko ples i temperament Španije u jedinstvenom muzičko-scenskom doživljaju.Koncert Barcelona Guitar Trio & Flamenko:održava se sutra, 25. septembra, u Sava Centru.