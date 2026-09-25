Dok ih mnogi korisnici obožavaju, na društvenim mrežama pojavile su se i zabrinutosti zbog potencijalnih zdravstvenih rizika korišćenja bežičnih slušalica

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Od telefona i slušalica do svakodnevnih predmeta koje nosimo sa sobom, savremeni dizajn sve više podrazumeva jedno jednostavno pravilo – proizvod treba da se prilagodi čoveku, a ne obrnuto.

Dobar dizajn nekada se prepoznavao na prvi pogled. Linije, materijali, proporcije i boje bili su dovoljni da proizvod dobije status poželjnog predmeta. Danas je estetika i dalje važna, ali više nije dovoljna. Od uređaja koje koristimo svakog dana očekujemo da razumeju naše potrebe, pojednostave korišćenje i ponude više mogućnosti bez dodatne komplikacije.

To je posebno vidljivo u tehnologiji. Pametni telefoni postali su tanji, slušalice gotovo neprimetne, satovi istovremeno prate aktivnosti, prikazuju poruke i mere vreme, dok se sve veći broj uređaja projektuje tako da zauzima što manje prostora i zahteva što manje koraka.

Manje komplikacija, više funkcije

Danas nemamo mnogo strpljenja za proizvode čije korišćenje zahteva uputstvo na deset strana. Intuitivnost je zato postala jedna od najvažnijih karakteristika dobrog dizajna. Dugme je zamenio ekran osetljiv na dodir. Velike uređaje zamenila su kompaktna rešenja. Funkcije koje su nekada bile skrivene u menijima danas su dostupne jednim dodirom.

Upravo tu se susreću dizajn i funkcionalnost. Najuspešniji proizvodi nisu oni koji pokazuju koliko tehnologije imaju, već oni kod kojih se tehnologija gotovo neprimetno pretvara u korisničko iskustvo.

Kada se proizvod prilagođava korisniku

Još jedan veliki pomak donosi personalizacija. Više ne očekujemo da svi koriste proizvod na potpuno isti način, već da ga prilagodimo sopstvenim navikama.

Takav pristup vidi se i kod poslednje generacije IQOS ILUMA i uređaja, koji uvodi funkcije osmišljene upravo sa idejom fleksibilnijeg iskustva punoletnih korisnika nikotinskih proizvoda.

IQOS ILUMA i ima Touch Screen koji omogućava pregled informacija o konzumaciji, dok Pause Mode omogućava da se konzumacija pauzira i nastavi u okviru predviđenog vremena. FlexPuff može omogućiti do četiri dodatna udisaja, u zavisnosti od individualnog načina korišćenja.

Time funkcije nisu tu samo da bi proizvod izgledao tehnološki naprednije. Njihova uloga je da korisniku daju veću kontrolu nad načinom na koji koristi uređaj.

Kompaktno postaje novo praktično

U svetu u kojem veliki deo dana provodimo van kuće, prednost imaju proizvodi koji mogu lako da stanu u torbu, ranac ili džep, a da pritom ne zahtevaju odricanje od funkcionalnosti. Zato je koncept „sve u jednom“ postao toliko prisutan – od telefona koji je zamenio čitav niz uređaja do malih gedžeta koji objedinjuju nekoliko funkcija.

IQOS ILUMA i ONE prati upravo tu logiku. Kompaktan uređaj džepne veličine objedinjuje funkcije u jednom formatu, uz Autostart funkciju i FlexPuff mogućnost, a dostupan je i u pet novih boja.

Estetika koja ima razlog

Granica između tehnologije, mode i lifestylea sve više se briše. Telefon, slušalice, sat ili drugi uređaj više nisu samo predmeti koje koristimo – oni postaju deo onoga što nosimo, načina na koji živimo i prostora koji biramo da nas okružuje.

Kod premium uređaja, upravo zbog toga materijali, završna obrada, proporcije i mogućnost izbora postaju deo ukupnog iskustva. Dobar dizajn ne traži pažnju samo zbog izgleda, već zato što uspeva da spoji estetiku i funkciju u jednu celinu.

*IQOS nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne osobe koje bi inače nastavile da puše ili koriste druge nikotinske proizvode.