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U organizaciji portala Stil, a uz podršku kompanije Perutnina Ptuj, posetioci Beo šoping centra imali su priliku da kroz razgovore sa stručnjacima, praktične savete i kulinarsku radionicu saznaju kako male promene u svakodnevnim navikama mogu doprineti zdravijem i kvalitetnijem životu.

Program je otvorila urednica portala Stil Vanja Milenković, koja je razgovarala sa nutricionistom i dijetetičarom Žarkom Živojinovićem o značaju proteina u svakodnevnoj ishrani, posebno kod žena koje žele da očuvaju zdravlje, energiju i mišićnu masu.

00:57 Stil Masterclass Beo Izvor: Promo

Živojinović je istakao da je jaje jedna od najkvalitetnijih proteinskih namirnica, a posetiocima predstavio i konkretne predloge za uravnotežene obroke. Prema njegovim preporukama, kvalitetan doručak može da se sastoji od tri kuvana jaja, parčeta sira, integralnog hleba i malo pilećih prsa. Za ručak je preporučio tradicionalna domaća jela bez zaprške, koja kombinuju meso, mahunarke i povrće, poput ćufti sa boranijom ili graškom. Večera bi, prema njegovom savetu, trebalo da bude laganija, uz svežu salatu i parče piletine ili pileća prsa sa povrćem.

Posebnu pažnju posvetio je i pitanju koliko je proteina potrebno organizmu. Dok se za prosečnu, fizički neaktivnu odraslu osobu preporučuje najmanje 0,8 grama proteina po kilogramu telesne težine dnevno, kod fizički aktivnih osoba i onih koje treniraju potrebe mogu biti veće, u zavisnosti od intenziteta aktivnosti i individualnih ciljeva.

1/12 Vidi galeriju Proteini, zdrava ishrana, praktične vežbe i četiri ukusna obroka obeležili su Stil Masterclass održan u petak, 25. septembra, u Beo šoping centru. Foto: Aleksa Vujović

Nakon razgovora, Živojinović je posetiocima Beo šoping centra pružao besplatne nutricionističke savete i odgovarao na njihova pitanja.

U nastavku programa novinarka Stila Ivana Bogićević razgovarala je sa instruktorkom joge Zorkom Ristić, koja je pokazala kako i tokom radnog vremena možemo da izdvojimo nekoliko minuta za svoje telo. Kroz praktične vežbe na stolici, posetioci su naučili kako da istegnu mišiće, pokrenu cirkulaciju i smanje napetost, uz pravilno disanje koje pomaže u oslobađanju od stresa. Ovaj deo programa pokazao je da za brigu o sebi nije neophodno mnogo vremena, niti posebna oprema – dovoljno je da znamo kako da pokrenemo telo i napravimo kratku pauzu.

Završni deo Stil Masterclassa bio je rezervisan za praktičnu kulinarsku radionicu koju je vodila Marina, poznata kao Fit MAMA, zajedno sa novinarkama Stila Dijanom Dobrić i Milkom Đukić. U fokusu su bili proizvodi Perutnine Ptuj Slim & Fit, od kojih su pripremljena četiri ukusna i nutritivno izbalansirana obroka: Green Power – proteinski sendvič sa pilećim prsima, avokadom i kremastim namazom; Mediterraneo – ćureći sendvič sa mocarelom, pestom i paradajzom; Crunch & Protein – velika proteinska salata sa dimljenim pilećim prsima i leblebijama, kao i Power Bowl – kus-kus obrok sa pilećim prsima sa biberom, fetom i mediteranskim povrćem.

Kroz radionicu, Marina Fit MAMA pokazala je da zdrava ishrana ne mora da bude komplikovana, jednolična niti da zahteva sate provedene u kuhinji. Ključ je u jednostavnom principu sastavljanja obroka: izvor proteina, povrće, ugljeni hidrati, zdrave masti i, naravno, ukus.