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Jedna od najpoznatijih umetnica svetske classical crossover scene i najprodavaniji sopran svih vremena, Sara Brajtman, prvi put dolazi u Srbiju. Beogradska publika imaće priliku da je vidi 24. novembra 2026. godine u Sava Centru, gde će predstaviti svoj spektakularni koncert „A Winter Symphony“.

U pratnji orkestra i hora, Sara Brajtman izvešće najveće hitove iz svoje bogate karijere, uz zimske klasike i raskošnu produkciju po kojoj su njeni koncerti poznati, a kao specijalni gost pridružiće joj se Tonči Huljić, jedan od najpoznatijih kompozitora i autora sa ovih prostora. „A Winter Symphony“ nije zamišljen kao tradicionalni božićni koncert, već kao raskošan muzičko-scenski spektakl inspirisan zimskim periodom. Muzika, orkestar i hor, scenografija, svetlosni efekti i pažljivo osmišljeni vizuelni detalji zajedno stvaraju jedinstvenu atmosferu koja je postala prepoznatljiv deo ovog projekta.

„Za mene je pre svega reč o lepoti. Lepoti glasa, šarmu i suptilnim detaljima čitavog koncerta, kao i njegovom vizuelnom aspektu“, kaže Sara Brajtman.

Foto: Privatna arhiva

Projekat „A Winter Symphony“ nastao je tokom pandemije, kada je Sara Brajtman želela da osmisli koncert koji će za nju imati posebno značenje, ali i da omogući angažman brojnim muzičarima u periodu kada je koncertna delatnost bila gotovo potpuno zaustavljena. Prvi koncerti održani su u Sjedinjenim Američkim Državama, a projekat je vremenom prerastao u međunarodni spektakl koji se iz godine u godinu menja i nadograđuje novim pesmama i elementima produkcije.

Godina 2026. za Saru Brajtman ima posebno značenje – obeležava se 40 godina od londonske premijere legendarnog mjuzikla „Fantom iz opere“, u kojem je upravo ona tumačila Kristinu Dae, ulogu koja je obeležila početak njene svetske karijere. Muzika iz „Fantoma iz opere“ i četiri decenije kasnije zauzima posebno mesto u njenom repertoaru. „Kada pevam ovu muziku, veoma snažno mi se vraćaju osećanja koja sam tada imala, kao i sećanja na to ko sam bila kao mlada žena“, kaže Sara Brajtman. Beogradska publika imaće priliku da čuje i „Time to Say Goodbye“, jednu od najpoznatijih pesama Sare Brajtman i numeru koja je postala njen zaštitni znak.

Foto: Privatna arhiva