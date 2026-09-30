Petar Grašo pred dolazak u Beograd prekinuo glasine o porodici: “Nismo onakvi kakvim nas predstavljaju”
Dok se njegov koncert približava, pevač je u razgovoru za SE TV govorio i o životu iza reflektora, poslu, porodici i slici koju javnost ima o njemu, a jedna njegova rečenica posebno je privukla pažnju.
Naime, regionalni mediji nedavno su pisali o njegovom porodičnom biznisu van muzike, navodeći da Grašo iza sebe ima ozbiljno poslovno carstvo i milionske prihode od delatnosti kojima se njegova porodica bavi godinama.
„Ja nisam biznismen, pogotovo ne takvog tipa kakvim me mediji predstavljaju“, rekao je Grašo.
Kako je istakao, njegova porodica je ono što ima gradila postepeno, kroz godine rada i uz mnogo strasti prema onome čime se bave. Od
Ipak, među svim poslovima i interesovanjima jedno je oduvek imalo posebno mesto.
„Muzika je uvek na prvom mestu“, poručio je Grašo.
Upravo će ona 15. oktobra biti u centru pažnje, kada će se Petar Grašo susresti sa beogradskom publikom u Sava Centru. Biće to prilika da se uživo čuju pesme koje su tokom godina postale nezaobilazan deo regionalne muzičke scene, ali i da publika još jednom vidi Grašu u onome u čemu se, po sopstvenim rečima, oduvek osećao najprirodnije - na sceni.
Do velikog susreta u Sava Centru ostalo je još malo, a 15. oktobar rezervisan je za veče u kojem će glavnu reč imati muzika.
Ulaznice za koncert mogu se nabaviti putem sajtaefinity.rs,eFinity aplikacije i na blagajnama Beogradske arene, Doma omladine Beograda, Sava Centra i na preko 1.000 Mojkiosk lokacija širom Srbije.
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