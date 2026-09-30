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Dok se njegov koncert približava, pevač je u razgovoru za SE TV govorio i o životu iza reflektora, poslu, porodici i slici koju javnost ima o njemu, a jedna njegova rečenica posebno je privukla pažnju.

Naime, regionalni mediji nedavno su pisali o njegovom porodičnom biznisu van muzike, navodeći da Grašo iza sebe ima ozbiljno poslovno carstvo i milionske prihode od delatnosti kojima se njegova porodica bavi godinama.

Foto: Sky Music

„Ja nisam biznismen, pogotovo ne takvog tipa kakvim me mediji predstavljaju“, rekao je Grašo. Kako je istakao, njegova porodica je ono što ima gradila postepeno, kroz godine rada i uz mnogo strasti prema onome čime se bave. Od

Ipak, među svim poslovima i interesovanjima jedno je oduvek imalo posebno mesto. „Muzika je uvek na prvom mestu“, poručio je Grašo. Upravo će ona 15. oktobra biti u centru pažnje, kada će se Petar Grašo susresti sa beogradskom publikom u Sava Centru. Biće to prilika da se uživo čuju pesme koje su tokom godina postale nezaobilazan deo regionalne muzičke scene, ali i da publika još jednom vidi Grašu u onome u čemu se, po sopstvenim rečima, oduvek osećao najprirodnije - na sceni.

Foto: Sky Music

Do velikog susreta u Sava Centru ostalo je još malo, a 15. oktobar rezervisan je za veče u kojem će glavnu reč imati muzika. Ulaznice za koncert mogu se nabaviti putem sajtaefinity.rs,eFinity aplikacije i na blagajnama Beogradske arene, Doma omladine Beograda, Sava Centra i na preko 1.000 Mojkiosk lokacija širom Srbije.

Foto: Sky Music