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Nakon što je sinoć u Parizu priredio spektakl koji je ostavio publiku bez daha, A$AP Rocky sada je jednim jedinim emodžijem dodatno podgrejao glasine da bi njegova izabranica mogla da mu se pridruži i na beogradskoj bini!

A$AP Rocky 8. oktobra stiže u Beogradsku arenu u okviru svoje velike DON’T BE DUMB turneje, a ono što se sinoć dogodilo u Parizu već je dovoljan razlog da se od njegovog beogradskog koncerta očekuje veče za pamćenje. Čuveni FLACKO iznenadio je francuske fanove i na scenu doveo Tylera, The Creatora, dok je posebnu pažnju i ovog puta privuklo i prisustvo Rihanne u publici. Nakon toga, fanovi su društvene mreže preplavili porukama Rockyju sa samo jednom željom da Riri povede i u Beograd!

Foto: Tiktok Printscreen/@valeri.vskk

„Brate, dovedi Riri na beogradsku scenu“, napisao mu je jedan fan, a Rocky je na njegovu poruku odgovorio - emodžijem. I upravo je taj njegov odgovor bio dovoljan da internet krene da radi svoje. Iako nema zvanične potvrde da će Rihanna zaista stati pred beogradsku publiku, Rocky očigledno zna kako da ostavi fanove u iščekivanju. A ako se zna da je Riri već bila deo njegovog evropskog spektakla, pitanje više nije da li bi mogla, već - da li će baš Beograd biti sledeća stanica na kojoj će se pojaviti?

Zahvaljujući SKYMUSIC, beogradska publika ima priliku da 8. oktobra uživo vidi DON’T BE DUMB spektakl, a posle onoga što se dešava na evropskom delu turneje, jasno je da Rocky na scenu stiže sa pregršt “asova u rukavu”. Nakon pariškog iznenađenja, jedno pitanje sada visi u vazduhu - da li će upravo Beograd biti sledeći grad u kojem će Rocky publici prirediti iznenađenje koje niko ne očekuje?

Foto: Instagram Printsceen/ @stefankrivokapic.