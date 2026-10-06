Još samo 4 dana nas deli Beograd od jedne od najiščekivanijih rok noći ove godine. Deep Purple, apsolutni pioniri hard roka, 10. oktobra stižu u Beogradsku arenu u sklopu svoje turneje "MAD IN EUROPE"

Uvršteni u Ginisovu knjigu rekorda kao najglasniji bend na svetu, Deep Purple su sinonim za autentičnu energiju i atmosferu kakva se ne zaboravlja. Sa više od 130 miliona prodatih albuma i hiljadama koncerata širom sveta, ova rok mašina i dalje osvaja publiku istim žarom kojim je osvajala i pre pedeset godina.

Deep Purple već više od pet decenija oblikuju zvuk rok muzike i ostaju jedni od najcenjenijih izvođača uživo na svetu. Njihov prepoznatljivi pečat, moćni gitarski rifovi, hipnotišuće Hammond orgulje i neverovatna scenska virtuoznost, postavio je temelje čitavog žanra koji i danas zvuči jednako sveže i beskompromisno kao pre pola veka.

Aktuelnu postavu benda čine Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey i Simon McBride, a njihov najnoviji studijski album SPLAT! dokazuje da bend i dalje stvara na vrhuncu forme. Zanimljivo je i da njihov kultni hit "Child in Time" u poslednje vreme ponovo osvaja i mlađu publiku, zahvaljujući pojavljivanju u najavi za novu sezonu jedne od najgledanijih svetskih serija “Stranger things”.

Publika u Beogradskoj areni moći će uživo da čuje bezvremenske hitove poput "Smoke on the Water", "Highway Star", "Child in Time", "Perfect Strangers" i "Burn", pesme koje su obeležile čitave generacije i koje se i danas pevaju iz sveg glasa na svakom njihovom koncertu. Kao uvertira za veče, na binu Beogradske arene izlazi britanski bend Jayler, koji će domaćoj publici pružiti sjajan uvod u spektakl koji sledi.

Ulaznice su u prodaji putem sajta efinity.rs, mobilne aplikacije eFinity, kao i na blagajnama Sava Centra, Beogradske Arene i Doma omladine Beograda, te na više od 1.000 Moj kiosk lokacija širom Srbije.