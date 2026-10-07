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Beogradska arena sutra, 8. oktobra, biće poprište jednog od najvećih muzičkih događaja ove godine U srpsku prestonicu, u okviru velike evropske turneje DON’T BE DUMB, stiže niko drugi do A$AP Rocky, vizionar koji već više od decenije redefiniše hip-hop, visoku modu i savremenu pop kulturu.

Ko je zapravo Rakim Mayers i kako je prešao put od uličnog fenomena do globalne megazvezde? Muzička evolucija: Od ulične senzacije do vrha Billboard liste A$AP Rocky je na globalnu scenu kročio početkom prošle decenije i u trenutku promenio pravila igre. Kada je 2013. godine objavio debitantski studijski album „LONG.LIVE.A$AP“, zauzeo je prvo mesto prestižne Billboard 200 liste, lansirajući ga u sam vrh svetske muzičke industrije. Potvrda da nije reč o prolaznom trendu stigla je 2015. godine sa drugim studijskim albumom „AT.LONG.LAST.A$AP“, koji je ponovio uspeh i takođe zauzeo vodeću poziciju na Billboard listi, donoseći mračniji, psihodelični zvuk i vanvremenske hitove.

Godine 2018. Rocky objavljuje svoj treći, izuzetno eksperimentalni album „TESTING“, kojim je potvrdio sklonost ka rušenju žanrovskih granica i hrabrom istraživanju novih muzičkih i vizuelnih formi. Novi album, istorijski rekord i mračni nadrealizam Tima Burtona Nakon višegodišnje pauze, početkom ove godine svet je dočekao njegov četvrti studijski album „DON’T BE DUMB“. Izlazak ovog izdanja ispratio je nezapamćen fenomen - sa preko milion unapred sačuvanih strimova na Spotify-u, Rocky je zvanično ušao u istoriju ove platforme kao izvođač sa najviše pre-save-ova ikada. Na ovom projektu sarađivao je sa kremom svetske muzike - gostuju Tyler, The Creator, Gorillaz, Jon Batiste, Thundercat, will.i.am i mnogi drugi. Poseban pečat estetici celog projekta dao je čuveni reditelj Tim Burton. Autor kultnih kinematografskih ostvarenja dizajnirao je omot albuma, režirao vizuelna rešenja za pojedine numere i pojavio se u videu za pesmu „WHISKEY/BLACK DEMARCO“, spojivši svoj prepoznatljivi mračni nadrealizam sa Rockyjevom specifičnom estetikom.

Pored muzike, Rocky dominira svetom kinematografije i visoke mode: Tokom 2025. godine ostvario je zapažene glumačke uloge u A24 filmovima - „Highest 2 Lowest“ u režiji Spikea Leeja i „If I Had Legs I’d Kick You“. Iste godine bio je i domaćin prestižne Met Gale. Trenutno je kreativni direktor za brendove Ray-Ban i PUMA, a iza sebe ima saradnje sa kućama Gucci, Dior, Chanel i Bottega Veneta. Njegova kreativna agencija AWGE direktno je lansirala karijere zvezda kao što je Playboi Carti.

Euforija pred beogradski koncert Pored impresivne muzičke i modne biografije, dodatno interesovanje za beogradski nastup izazvali su i nedavni snimci sa turneje u Kopenhagenu, gde su se na sceni pored Rockyja pojavili i njegova supruga Rihanna i njihov sin. Iako za sada nema zvaničnih potvrda da će slavna pevačica prisustvovati koncertu u Beogradu, taj detalj značajno je podigao očekivanja posetilaca širom regiona i Evrope.

Jedno je sigurno: sutrašnji spektakl u Beogradskoj areni donosi energiju i produkciju kakva se retko viđa, a ulaznice dostupne su putem sajtova asaprocky.com i eFinity.rs.