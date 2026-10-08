Slušaj vest

Jedna od najvećih zvezda savremenog hip-hopa u Beograd dolazi u okviru svoje aktuelne DON’T BE DUMB turneje, a Arena će večeras biti mesto susreta domaće publike sa jednim od najuticajnijih umetnika svoje generacije. Rocky je prethodnih meseci sa ovom turnejom obišao brojne evropske gradove, a sada je na red došao i Beograd. Koncert, u organizaciji SKYMUSIC-a i Live Nation-a, predstavlja njegov prvi nastup u Srbiji i ujedno jedno od najiščekivanijih gostovanja velike svetske zvezde kod nas ove godine.

Ako večeras idete u Beogradsku arenu, ovo su informacije koje morate da znate Za sve posetioce koji večeras dolaze u Arenu, važno je da znaju da Early Entry check-in za VIP 4 traje od 17 do 18 časova, dok je Ultimate i Premium check-in za VIP 1 i VIP 2 od 17 do 17.15 časova. Od 17.30 do 18 časova predviđeni su BTS Tour, fotografisanje i Q&A, a u 18 časova počinje Early Entry procedura, kao i otvaranje VIP Lounge-a za VIP 1 i VIP 2. VIP 4 ulazi u Fan Pit od 18.15 časova, dok se vrata Beogradske Arene za ostale posetioce otvaraju u 18.30 časova. Koncert A$AP Rockyja počinje u 19.30 časova. Šta nas očekuje na DON’T BE DUMB turneji? Rocky u Beograd dolazi nakon objavljivanja istoimenog albuma DON’T BE DUMB, kojim je nakon višegodišnje pauze otvorio novo poglavlje svoje karijere. Na aktuelnoj turneji predstavlja pesme sa ovog izdanja, ali i numere koje su obeležile njegovu karijeru dugu više od decenije.

DON’T BE DUMB era posebno se izdvaja po pažljivo građenom vizuelnom identitetu koji povezuje Rockyjeve najveće kreativne opsesije – muziku, modu, film i umetnost. U tom delu priče posebno mesto zauzima Tim Burton, koji je učestvovao u stvaranju vizuelnog identiteta albuma i pojavio se u spotu za pesmu „WHISKEY/BLACK DEMARCO“. Njegova prepoznatljiva estetika dodatno je naglasila mračniji i nadrealni svet koji prati DON’T BE DUMB.