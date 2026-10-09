Sutra, 10. oktobra, legendarni Deep Purple stižu u Beogradsku Arenu, gde će pred domaćom publikom prirediti koncert koji obećava pravi rok haos. Interesovanje za spektakl je ogromno, a kako se koncert približava, skoro sve ulaznice su rasprodate, pa je poslednji trenutak da se obezbedi mesto za jednu od najiščekivanijih muzičkih večeri ove godine.

Više od pola veka nakon što su postavili temelje hard roka, Deep Purple i dalje zvuče moćno, glasno i beskompromisno. Beogradsku Arenu sutra očekuju prepoznatljivi gitarski rifovi, Hammond orgulje i pesme koje su odavno prerasle okvire jedne generacije - od „Smoke on the Water“ i „Highway Star“ do drugih klasika koji su obeležili istoriju svetskog roka.

Posebnu težinu ovom koncertu daje činjenica da u Beograd stiže bend koji je decenijama sinonim za autentičnu rok energiju. Deep Purple su tokom karijere prodali više od 130 miliona albuma i održali hiljade koncerata širom sveta, a sada se vraćaju pred beogradsku publiku u okviru evropske turneje „MAD IN EUROPE“.