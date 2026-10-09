Ima 24 godine, svetsku titulu i status jednog od najboljih Fortnite igrača na planeti. Intervjue daje veoma retko, a sada Aleksa „Queasy“ Cvetković ekskluzivno za mts GameCast podkast otkriva kako je od momka iz Srbije stigao do samog vrha svetskog esporta.

Njegovo ime možda još nije poznato široj javnosti, ali u svetu kompetitivnog Fortnite-a Aleksa Cvetković ima potpuno drugačiji status. Pod nadimkom Queasy, ovaj srpski esportista godinama pripada samom vrhu svetske scene, a njegov put od igranja u Srbiji do titule svetskog šampiona priča je koja se retko čuje iz prve ruke.

Queasy je profesionalnu karijeru započeo 2019. godine, a ubrzo je počeo da niže rezultate na najvećim svetskim takmičenjima. Osvojio je više velikih FNCS turnira, dok je najveći uspeh ostvario 2025. godine osvajanjem titule FNCS Global Champion. Samo godinu ranije na istom takmičenju zauzeo je drugo mesto.

Iako je rođen 2002. godine, danas je jedan od najiskusnijih aktivnih profesionalnih Fortnite igrača. Rezultati koje je ostvario doneli su mu status jednog od najvećih imena kompetitivne scene, a u esport zajednici njegovo ime sve češće se pojavljuje i u debatama o tome ko zaslužuje status Fortnite GOAT-a.

U novoj epizodi mts GameCast podkasta, Queasy otvoreno govori o putu koji ga je iz Srbije odveo na svetski esport tron — od prvog računara i igranja u lokalnim igraonicama, preko prvih zarada od gejminga, do najvećih svetskih turnira i titule prvaka sveta.

Kako izgleda trenutak kada shvatiš da od igranja možeš da napraviš karijeru? Koliko sati dnevno trenira jedan od najboljih Fortnite igrača na svetu? Šta moraš da žrtvuješ da bi ostao u samom vrhu i kako izgleda život profesionalnog esportiste kada se ugase reflektori velikih turnira?