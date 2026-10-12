A$AP Rocky održao je spektakularan koncert u Beogradskoj areni u okviru DON’T BE DUMB turneje, a publika je od prvog do poslednjeg minuta bila na nogama. Od ulaska u mosh pit do leta iznad fanova i bine u obliku vojnog broda, svetska hip-hop zvezda priredila je veče za pamćenje, a SKYMUSIC još jednom pokazao da Beograd može da ugosti produkcije najvećih svetskih turneja!

Rocky je odlučio da zaboravi na klasičan izlazak na scenu, pa je koncert započeo pravo iz publike! U pratnji plesača, reper se pojavio usred mosh pita i numerom „Trunks” odmah pokrenuo ludnicu u Areni. Međutim, ono što je usledilo tek je podiglo atmosferu na potpuno novi nivo - uz pesmu „Helicopter”, Rocky je poleteo iznad publike i priredio prizor o kojem će se još dugo pričati!