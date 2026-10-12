A$AP ROCKY I SKYMUSIC zapalili Beogradsku arenu! Reper leteo iznad publike, Beograd u transu nakon spektakla svetske hip-hop zvezde!
A$AP Rocky održao je spektakularan koncert u Beogradskoj areni u okviru DON’T BE DUMB turneje, a publika je od prvog do poslednjeg minuta bila na nogama. Od ulaska u mosh pit do leta iznad fanova i bine u obliku vojnog broda, svetska hip-hop zvezda priredila je veče za pamćenje, a SKYMUSIC još jednom pokazao da Beograd može da ugosti produkcije najvećih svetskih turneja!
Rocky je odlučio da zaboravi na klasičan izlazak na scenu, pa je koncert započeo pravo iz publike! U pratnji plesača, reper se pojavio usred mosh pita i numerom „Trunks” odmah pokrenuo ludnicu u Areni. Međutim, ono što je usledilo tek je podiglo atmosferu na potpuno novi nivo - uz pesmu „Helicopter”, Rocky je poleteo iznad publike i priredio prizor o kojem će se još dugo pričati!
Scena inspirisana vojnim brodom, helikopteri, impresivni svetlosni efekti i četiri različite celine nastupa pretvorili su koncert u pravi produkcijski spektakl. Rocky se tokom večeri kretao između različitih pozicija na sceni, menjajući izgled i dinamiku nastupa, dok je publika uživala u šouu osmišljenom po standardima najvećih svetskih turneja.
Rocky je tokom večeri servirao setlistu prepunu hitova koji su obeležili njegovu karijeru, od „Praise the Lord” i „Everyday” do numera „Sundress”, „Fashion Killa” i „L$D”. Pažljivo odabran repertoar spojio je njegove najveće hitove i prepoznatljivi zvuk koji ga je lansirao među vodeća imena svetskog hip-hopa
Za kraj, Rocky je ostavio numeru „DON’T BE DUMB”, a publici uputio i poruku u svom prepoznatljivom stilu: ne budite rasisti, ne ljutite se na svoje devojke ako sam im ja simpatija i, najvažnije, ne budite glupi!
Snimci sa koncerta već preplavljuju društvene mreže, a sinoćnji nastup još jednom je pokazao da Beograd ima publiku spremnu za najveće svetske muzičke događaje. Zahvaljujući SKYMUSIC-u, prestonica Srbije ponovo je ugostila spektakl svetskog kalibra, a nakon ovakve noći jedno je sigurno - Beograd želi još!
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