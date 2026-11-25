Od 26. do 29. novembra, omiljeni brendovi ulaze u novu shopping galaksiju. Ponuda važi u radnjama Fashion&Friends, Replay, Diesel, Steve Madden, HUGO, Armani Exchange, Scotch & Soda, Superdry, Timberland, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Levi’s, Liu Jo, Camper i Shoezen kao i u Fashion&Friends aplikaciji. Online ponuda na sajtu fashionandfriends.com traje dan duže - do 30. novembra.

Odbrojavanje je počelo! Pripremite shopping listu, jer Black Friday u Fashion Company donosi četiri dana sjajnih popusta na jesenju i zimsku kolekciju, uz dodatne popuste na outlet asortiman.

Bilo da su vam na shopping radaru nova jakna za hladnije dane, farmerke koje se lako uklapaju u svaku kombinaciju, čizme za svakodnevne gradske rute ili torba koja će zaokružiti outfit, sada je pravi trenutak da želje pretvorite u planove. Četiri dana, omiljeni modni brendovi i popusti koji vas lansiraju pravo u Black Friday shopping misiju!

Posebna Black Friday ponuda stiže i u KIKO MILANO prodavnice: 3+3 akcija- izaberite šest proizvoda, a platite samo tri! Vrednost tri proizvoda sa najnižom cenom automatski se odbija od ukupnog iznosa računa. KIKO MILANO proizvode možete kupovati i online na sajtu Fashion&Friends, od 26. do 30. novembra, uz sjajne popuste.

U Mango prodavnicama popusti vas očekuju 27. i 28. novembra.

Od 26. do 29. novembra, vreme je za shopping lansiranje! Iskoristite Black Friday ponude u Fashion Company prodavnicama i online-u, a dan duže uživajte u popustima na Fashion&Friends online shopu.