KAKO DA LETUJETE U GRČKOJ PO CENAMA SNIŽENIM I DO 62%

Manje od dva meseca nas deli od leta i godišnjih odmora. Ako još niste napravili plan kuda, kada i kako provesti letnji odmor, verovatno ste u panici jer smatrate da više nemate priliku da ugrabite povoljne ponude i uštedite. Ostvite brige po strani jer turistička agencija ,,Travelland’’, do 30. aprila, daje specijalne ponude uz koje u Grčkoj možete letovati po cenama sniženim i do čak 62%!

Višedecenijsko ,,Travellandovo’’ iskustvo kaže da ljudi iz naše zemlje najčešće letuju na Halkidikiju. Grčka egejska obala je prilično razuđena a krase je duge peščane plaže i kristalno čisto more. Sunčanih dana je mnogo a sezona traje od maja do novembra kada ove oblasti poseti hiljade turista. Popularnost ovog poluostrva među turistima opravdava činjenica da je pogodno za sve: idealno za mlade koji su željni avanture i provoda, porodice sa decom kojima je od ključnog značaja sigurnost i kvalitetan smeštaj i one starije koji vole da uživaju u miru.

Zato je ,,Travelland’’ pripremio odlične ponude i popuste za smeštaj u nekim od najatraktivnijih hotela na Halkidikiju te ako se razmišljate o letovanju ovu priliku za odličnu uštedu ne smete propustiti!

Sitonija, središnje poluostrvo Halkidikija, je većini posetilaca najprivlačnija. Na ovom prostoru turistička agencija „Travelland“ ima širok izbor hotela u ponudi. Sa 5 zvezdica su veoma atraktivni luksuzni hoteli Porto Carras Sithonia i Porto Carras Meliton u Neos Marmarasu. Ova dva fantastična hotela čine čuveni Porto Carras koji je izgrađen na nekoliko hektara hotelskog imanja, koji poseduje sopstvenu marinu, vinograd sa vinarijom, golf terene, jahački i jedrilički klub, kazino, tržni centar, spa centar, bazene sa slatkom i slanom vodom.. Porto Carras posebno vole i posećuju roditelji sa malom decom jer ima mnogo sadržaja za najmlađe. Ukoliko se odlučite da rezervišete smeštaj, baš u njima, imaćete popust i do 50%.

U blizini je i mesto Nikiti, gde se takođe ističu hoteli iz kategorije 5 zvezdica poput Athena Pallas Village hotela ali su popularni i hoteli sa četiri i tri zvezdice. Po tri zvezdice imaju Lilly Ann Village i Elea Village, manji hoteli, ali opremljeni sasvim zadovoljavajuće, najpogodniji za opuštanje i odmor od buke i velikih gužvi. Ukoliko se odlučite da rezervišete neki od ova dva hotela, imate priliku da po sniženoj ceni do 23% uživate u pravom raju.

Kasandra kao najjužniji deo Halkidikija, svojim posetiocima pored predivnih plaža nudi i veoma dobru uslugu smeštaja. Čitava obala Kasandre ostaviće vas bez daha a ako poželite smeštaj sa više zvezdica ugostiće vas prelepi Miraggio Thermal Spa & Resort 5*, nadaleko poznat po svojim prostranim i komfornim sobama, kao i Pomegranate Wellness Spa hotel u čijem luksuzu možete uživati po cenama sniženim do 37%. Ništa skromniji i veoma moderan i udoban Potidea Palace hotel sa 4 zvezdice je smešten na samoj plaži, izmedju dva zaliva, Toroneos i Termaikos sa arhitekturom koja se savršeno uklapa u zelni ambijent Kasandre. Potpuno je renoviran u proteklih par godina i idealan za porodično letovanje. U turističkoj agenciji ,,Travelland’’ do 30. aprila traju velika sniženja pa tako u Potidea Palace hotelu možete letovati sa čak 62% popusta.

Na prelepom poluostrvu Atos, pred samim vratima Svete gore, stotine zadovoljnih klijenata boravi u Alexandros Palace hotelu sa 5 zvezdica. Hotel je pozicioniran na predivnoj, zelenilom bogatoj padini, u okolini Uranopolisa i poseduje privatnu plažu, velnes centar i teniski teren. Sve sobe su klimatizovane i imaju balkone sa pogledom na bazen, na vrt ili na Svetu goru.

Sada je idealan trenutak da iskoristite odlične ,,Travellandove’’ ponude koje traju još samo nekoliko dana – do 30. aprila, te po sniženim cenama i do 62%, letujte na prelepim plažama Grčke.

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

