VELIKOGOSPOJINSKI DANI OD 23. DO 27. AVGUSTA 2018. U NOVOM BEČEJU!

Novi Bečej, prelepa varoš na reci Tisi, i ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju Velikogospojinski dani od 23. do 27. avgusta.

Kao jedna od najvećih manifestacija u regionu, Gospojina nosi epitet porodične manifestacije i to sa razlogom. Veliki broj posetilaca koji sada već tradicionalno dolaze da ovde uživaju u bogatom dnevnom i noćnom programu namenjenom svim generacijama.

Čuveni banatski kulinarski specijaliteti, takmičenje u kuvanju riblje čorbe, atraktivan program uz najbolje tamburice Banata, Bačke i Srema do Revije najlepših paradnih konja - sve to uz još mnoga iznenađenja očekuju vas na Velikogospojinskim danima u Novom Bečeju.

Novi Bečej koji se nalazi u srcu Vojvodine kao pravi domaćin dočekuje goste raširenih ruku. Posetioci iz cele Srbije, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Ruminije tih dana zajedno peva i zabavlja se.

Velikogospojinski dani su posvećeni Uspenju Presvete Bogorodice. Sama manifestacija Gospojina je u ovom obliku prvi put organizovana 1994.godine. Te godine prvi put je upriličena Revija paradnih zaprega na Tiskom keju gde su se konjički klub “Vranjevo” i njihovi gosti predstavili svojim sugrađanima i posetiocima predivnim defileom paradnih zaprega i konja. Na platou kraj Tise konjički klubovi su prikazali paradu svojih najboljih grla a kao posebna atrakcija bio je petopreg. Petopreg je postao zaštitni znak novobečejaca još davne 1872.godine kada se car Franja Josif Prvi provozao vranjevačkom glavnom ulicom upravo u petopregu. Do tada to je bila prilvilegija careva i plemića a od tada su i novobečejci postali privilegovani da se voze carevim kočijama.

Mala pravoslavna crkva-manastir kraj Tise posvećena je ovoj slavi i 27.avgusta po običaju u toku večernje službe kreće Velikogospojinska litija od crkve svetog Nikolaja, kroz centar Novog Bečeja do malog manastira. Proslavljanje Velike Gospojine prate i vašari sa liciderskim srcima, svilenim bombonama, igračkama, ringišpilima. Posebna poslastica za decu a i one starije koji imaju priliku da se druže, sretnu prijatelje, divane...

Od nekada skromne proslave slave, iz godine u godinu, Novi Bečej je bogatio ovu manifestaciju raznovrsnim sadržajima i interesantnim temama. Tako je već sada tradicionalno u program uvršten Gospojinski Poljo-fest kao najveća podmanifestacija Velikogospojinskih dana. Na platou kraj Tise poljoprivredni proizvođači izlažu i prezentuju svoje proizvode, animiraju posetioce puštanjem u rad poljoprivrednih i priključnih mašina, organizuju takmičenja u veštini vožnje traktora, predstavljaju najnovija dostignuća u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Poseban akcenat je na animiranju mladih ljudi da ostanu na selu kao i upoznavanje mladih sa novim trendovima u poljoprivredi. Na ovoj izuzetnoj izložbi poljoprivrede posebno se predstavljaju i stočari sa najreprezentativnijim grlima iz svojih štala a za dečicu je veoma interesantna izložba ukrasnih životinja.

Da su tamburaši i vojvođanske pesme nezaobilazni segment Velike Gospojine, govori činjenica da se baš u to vreme nadsviravaju Srem, Banat i Bačka. Takmičenje tamburaških orkestara uz dobro vino, ukusnu banatsku kuhinju i dobre šale kako samo to lale umeju. Sve to uz “Gospojinski kotlić” (takmičenje u kuvanju riblje čorbe) i vrsne kuvare, poznavaoce ribljih specijaliteta koji će tom prilikom ukrstiti “varjače”. Najbolja i najukusnija riblja čorba svakako se može pojesti samo u Novom Bečeju.

Za ljubitelje dobrog zanatskog piva, “asfaltirali” smo posebnu ulicu - Ulicu zanatskog piva sa najboljim ukusima velikih majstora pivara.

U samom centru grada Etno bazar sa svim svojim šarenilom privlači posetioce svih generacija. To je posebna izložbeno-prodajna podmanifestacija rukotvorina, proizvoda starih zanatlija, ručno pravljenim slatkišima, štrudlama i ostalim poslasticama koje su tipične za Vojvodinu. Veliki broj izlagača iz Vojvodine i šireg regiona za tri dana trajanja Gospojine, predstavlja svoje autentične proizvode kroz izuzetan spoj različitih kultura i običaja.

Najvernija i najslađa publika na Velikogospojinskim danima su ipak deca. Njih takođe očekuje pregršt interesantnih događanja - predstave, maštaonice, edukativne radionice, animacije kao i promocija zdravog života. Sve to na jednoj adresi - “Dečija ulica” i “Avlija zabavlija”.

Ovaj veliki novobečejski spektakl dopunjuje i dolazak Rečne flotile Vojske Srbije kao i koncerti poznatih izvođača iz zemlje i inostranstva. Koncertni plato kraj reke, aktuelni muzički izvođači i pozitivna energija publike ovih avgustovskih večeri garantuju fantastičan i nezaboravan provod.

Ove godine će publika uživati u koncertima Nine Badrić, Sergeja Ćetkovića, Halida Bešlića, grupe Amadeus bend, Apsolutno romantično, a novobečejcima će se predstaviti i popularni mađarski rok bend Piramis.

Halid Bešlić je tim povodom izjavio da će svi posetioci njegovog koncerta imati priliku da prvi put čuju pesmu „Taman taman“ koja će se naći na njegovom novom albumu.

„Velika Gospojina ima dugu tradiciju a mi je ove godine samo nastavljamo. Iz tog razloga sam odlučio da publici pružim priliku da premijerno čuje moju novu pesmu „Taman taman“ koja će promovisati moj novi album.“

„Neopisivo mi je zadovoljstvo i radost što ću biti sa tim divnim ljudima za Velikogospojinske dane u Novom Bečeju, prvi put u svojoj karijeri. Proslavićemo taj dan genijalno, uz puno pesme, smeha i pozitivne energije “ – rekla je Nina Badrić, koju će publika videti druge festivalske večeri, u subotu 25. avgusta. Odmah nakon Nine Badrić na festivalsku binu će izaći i popularni pop pevač Sergej Ćetković.

„Radujem se što ću se po prvi put pokloniti publici u Novom Bečeju, što ću biti deo te manifestacije i gradsku slavu proslaviti sa tim divnim ljudima. Za Novi Bečej kažu da je fantastična varoš na obali reke Tise koju ću ovom prilikom i sam moći da upoznam. Zato pozivam i sve ljude koji vole dobru zabavu da nam se pridruže“ – kaže Sergej

Amadeus bend takođe najavljuje nezaboravnu žurku dan kasnije. Pevač benda Bojan Tasić Džaja naglašava da će za njega ovaj nastup biti poseban jer će uz novobečejsku publiku dočekati i svoj rođendan.

Ako tome dodamo i sve blagodeti koje reka Tisa pruža meštanima i posetiocima kao što su kupanje, romantična vožnja čamcima, vožnja brodićima, plandovanje na splavovima i gastronomskim specijalitetima na čardama kraj reke, možemo reći da je užitak potpun.

PROGRAM VELIKE GOSPOJINE 2018.

23.avgust

- 12:00 dolazak Rečne flotile (otvoreni dani)

- 20:00 otvaranje Ulice zanatskog piva (centar)

24.avgust

- 10:00-02:00 Ulica Zanatskog piva (centar)

- 14:00 otvaranje ETNO-BAZARA (centar)

- 15:00 otvaranje Velikogospojinskog POLJO-FESTA

- 16:00 registracija takmičara Gospojinskog kotlića 2018

- 17:00 predstavljanje svih takmičara i zajedničko fotografisanje

- 17:30 početak kuvanja ribljih čorbi na lancu

- 19:00 predstavljanje tamburaških orkestara

- 19:30 uzimanje uzoraka riblje čorbe

- 21:00 proglašenje pobednika Gospojinskog kotlića 2018

- 21:30 proglašenje najboljeg tamburaškog orkestra

- 22:00 KONCERT: Apsolutno romantično

25.avgust

- 10:00 Gospojinski POLJO-FEST

- 10:00-02:00 Ulica Zanatskog piva (centar)

- 10:00-17:00 PerSu Dečja ulica (plato ispred Narodne biblioteke)

- 10:00 ETNO-BAZAR (centar)

- 10:00 otvaranje MOTOSUSRETA (prostorije moto kluba Road Runners)

- 20:00 KONCERT: Mađarski bend „Piramis“

- 21:30 KONCERT: Nina Badrić

- 23:00 KONCERT: Sergej Ćetković

26.avgust

- 10:00 Gospojinski POLJO-FEST

- 10:00-02:00 Ulica Zanatskog piva (centar)

- 10:00 ETNO-BAZAR (centar)

- 10:00-17:00 PerSu Dečja ulica (plato ispred Narodne biblioteke)

- 12:00 XXV Revija paradnih zaprega (defile i takmičenje)

- 17:00 PerSu Avlija zabavlija

- 20:00 KONCERT: Amadeus bend

- 22:00 KONCERT: Halid Bešlić

- 00:00 Vatromet

27.avgust

- 17:00 Litija

