Zvezde Sea Dance festivala Dimitri Vegas & Like Mike za deset dana izbacili sedam bombastičnih singlova!

Ovogodišnji Tomorrowland pamtiće se po sjajnim nastupima najvećih svetskih zvezda, ali i novitetima koji su atmosferu doveli do tačke ključanja. Za muzički uragan, po oprobanom receptu, bile su zadužene zvezde ovogodišnjeg Sea Dance festivala Dimitri Vegas & Like Mike, koji su pripremili posebno iznenađenje za publiku i time dokazali da su najbolji svetski DJ duo! Za svega desetak dana realizovali su sedam bombastičkih traka, nazvavši kompilaciju kratko i jasno “Tomorrowland EP”. Svaka stvar odiše jakim ritmom, a to je i bio cilj slavnog tandema – da kroz njih dočaraju veličanstvenost festivala i pruže posetiocima neslućenu avanturu.

Tako je rođena festivalska himna visokih oktana “Here We Go” u kojoj su popularni Belgijanci udružili snage sa holandskim DJ-em i producentom Nickijem Romerom. Primamljiv bit uvodi publiku u opijajuću melodiju koja je nagovestila erupciju dobrog zvuka i raspoloženja na glavnoj bini ovog velikog festivala, a sjajno će se uklopiti i na njihovom hedlajnerskom nastupu na Sea Dance festivalu koji se ove godine održava na plaži Buljarica kod Budve od 30. avgusta do 1. septembra.

Dimitri Vegas & Like Mike official Facebook page: https://www.facebook.com/dimitrivegasandlikemike/videos/1905778989477129/

Još jedna saradnja starih festivalskih majstora propraćena je ovacijama. Ujedinjeni u mega traci “Unity”, Dimitri Vegas & Like Mike i globalna superzvezda Hardwell objasnili su još jednom zašto se smatraju gospodarima elektronske muzike!

Dimitri Vegas & Like Mike official Facebook page: https://www.facebook.com/dimitrivegasandlikemike/videos/1903995459655482/

Ovogodišnji Sea Dance festival biće održan od 30. avgusta do 1. septembra na plaži Buljarica kod Budve i predstaviće neke od najtraženijih svetskih zvezda kao što su Dimitri Vegas & Like Mike, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Alice Merton, Hladno pivo, Van Gogh, Marko Louis, Sajsi MC, Krešo Bengalka, Vojko V, Who See, Dax J, Antigone, Francois X i Shlømo, Eagles & Butterflies, Sofia Rodina i mnogi drugi. Ulaznice za peto izdanje Sea Dance festivala, mogu se naći u prodaji po ceni od 2.990 dinara, a svi koji na festival žele da dođu u društvu, mogu iskoristiti i dalje aktuelnu akciju 4+1 u okviru koje za četiri kupljene ulaznice, peta stiže gratis. Ulaznice za Sea Dance festival po poklon ceni mogu se nabaviti putem sajta exitfest.org, kao i direktno u mreži Gigs Tix, a na sajtu zvanične turističke agencije exittrip.org dostupni su i turistički paketi koji pored ulaznica, sadrže i opcije za smeštaj i prevoz do Sea Dance festivala. Više informacija može se naći na sajtu www.seadancefestival.me.

( Promo tekst - Foto: Promo )

Kurir

Autor: Kurir