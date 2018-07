Šest razloga da ne propustite Sea Dance festival!

Nakon 18. EXIT festivala, koji je za četiri dana posetilo oko 200.000 posetilaca iz preko 70 zemalja širom sveta, uzbudljiva festivalska avantura ovog leta nastavlja se na petom, jubilarnom izdanju Sea Dance festivala, koje će biti održano od četvrtka, 30. avgusta do subote, 1. septembra na najlepšoj plaži budvanske rivijere. Predstavljamo vam samo nekoliko razloga zbog čega je Sea Dance jedna od nezaobilaznih destinacija ovog leta!

foto: Promo

1. Nova festivalska lokacija

Ove godine Sea Dance festival će prvi put biti održan na plaži Buljarica, smeštenoj na svega pola sata vožnje od budvanskog Starog grada i na par kilometara od Petrovca, Sutomora i Čanja, kao i Bečića i Šušnja. Peščana i šljunkovita obala duga 2km i obgrljena pojasom borove i listopadne guste šume i tri stotine godina starim maslinjakom, čini Buljarice pravom zelenom oazom i savršenom lokacijom za duge letnje festivalske noći, praćene uzbudljivim dnevnim žurkama uz najbolje društvo, koktele i zvuk talasa!

foto: Promo

2. Kamp u starom maslinjaku

Kamp Maslina već je dobro poznat turistima, a na samom kraju sezone ugostiće posetioce festivala iz celog sveta! Ušuškan među 300 godina starim maslinama i raznim kulturama drveća koji zajedno pružaju atmosferu za prijatan boravak, sadrži parking, toalete, tuševe, struju, wi-fi pristup. U kampu će postojati mogućnost iznajmljivanje malih, kao i luksuznih šatora i kamperske opreme. Smešten na par stotina metara od mora i nedaleko od festivalske lokacije, predstavlja savršen smeštaj za vreme trajanja festivala, a za one koji nisu ljubitelji spavanja pod vedrim nebom, uskoro će na stranici zvanične turističke agencije EXIT festivala, EXIT Trip, u ponudi biti apartmanski smeštaj.

3. Za svakog po nešto - dolaze najveće svetske i regionalne zvezde

Na tirkizni biser Jadrana dolaze vodeće svetske i regionalne zvezde. Tokom tri festivalska dana, fanovi iz gotovo celog sveta imaće priliku da uživaju u nezaboravnim nastupima lidera svetske elektronske scene Paul Kalkbrennera i Nine Kraviz. Na Sea Dance stiže i jedan od najuspješnijih DJ dua Dimitri Vegas & Like Mike kao i ovogodišnja zvezda EXIT festivala, Alice Merton. Ovogodišnja glavna bina festivala ugostiće i vodeće bendove regiona Hladno pivo, Van Gogh, beogradskog soulmena i pevača Marka Louisa, balkansku hip-hop "kevu" Sajsi MC i trenutno vodeći hip-hop zvuk regiona koji predvode neprikosnoveni reperi sa Jadrana, splitski genijalci Krešo Bengalka i Vojko V, uz specijalni nastup dvojca domaćina Sea Dance festivala, Who See. To nije sve - uskoro se očekuju nove objave izvođača!

4. Tehno na moru

Uzbudljivo će biti i na bini gde će talas pozitivnog ritma zapljusnuti sve ljubitelje underground elektronskog zvuka. Plejadu sjajnih izvođača ove godine predvodiće jedna od vodećih techno zvezda nove generacije Dax J, glavni akteri francuske techno scene Antigone, Francois X i Shlømo, kalifornijski mag Eagles & Butterflies i ruska zvezda Sofia Rodina! Uz njih stiže i cela postava udarnih regionalnih i domaćih imena. I to nije sve, sve ljubitelje dobrog zvuka očekuje Latino Stage, Silent disco i mnogo drugih iznenađenja.

5. Leto tek dolazi

Prave letnje temperature očekuju se tek krajem avgusta i početkom septembra sudeći po većini vremenskih prognoza. Ukoliko ste željni sunca, muzike i pravog festivalskog leta, Sea Dance je savršena destinacija za vas!

foto: Promo

6. Najbolja ponuda za celo društvo!

Sea Dance pokrenuo je i ove godine omiljenu akciju fanova festivala pod nazivom "4+1", tokom koje uz kupljene četiri ulaznice za Sea Dance, fanovi festivala petu dobijaju na poklon. Ulaznice su po promotivnoj ceni od 2.990 dinara. Požurite, jer je u ponudi još vrlo ograničen broj paketa u 4+1 akciji! Više informacija može se naći na zvaničnom sajtu Sea Dance Festivala www.seadancefestival.me. Na sajtu zvanične turističke agencije www.exittrip.org, dostupni su i turistički paketi koji pored ulaznica, sadrže i razne opcije za smeštaj i prevoz.

(Promo - tekst / Foto:Promo)

Kurir

Autor: Kurir