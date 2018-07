DELFINI PROSLAVLJAJU EVROPSKU TITULU U VRNJAČKOJ BANJI: Vaterpolo reprezentacija slavi zlato na Lovefestu!

Lovefest, 30. jul 2018. – Posle više nego uspešne sezone i odbrane titule prvaka Evrope, za srpske vaterpoliste nebo je granica, a Lovefest mesto na kome će proslaviti zaslušen uspeh.

Među zlatnim reprezentativcima ima velikih fanova elektronske muzike, pa se tako prema njihovim rečima posebno raduju nastupima Sven Vatha, Jamie Jones-a i Seth Troxlera, a ima i onih koji pravo iz festivalske VIP lože planiraju da se provedu na novom Blow Stage-u.

foto: Promo

“Već nekoliko godina unazad posećujem Lovefest, a ovog leta mi je posebno zadovoljstvo da sa saigračima proslavim uspeh u festivalskoj atmosferi. Posebno se radujem petku i Cocoon ekipi koja dolazi na Fire Stage”, rekao je Stefan Mitrović.

Još 3 dana do velikog spektakla

Do početka dvanaestog Lovefesta ostalo je još samo tri dana, a u Vrnjačku Banju po prvi put stižu legende elektro scene među kojima su, osim miljenika vaterpolista, i Nicole Moudaber, Marcel Dettmann, Derick May, Mind Against, Len Faki i Stephan Bodzin koji će na festivalu ljubavi proslaviti i svoj rođendan.

foto: Promo

Četvorodnevni kompleti RASPRODATI

Svi četvorodnevni kompleti za festival ljubavi su rasprodati, a trenutno se u svim poslovnicama Eventima i Gigs Tix-a mogu kupiti ulaznice za tri i jedan festivalski dan.

(Promo - tekst / Foto:Promo)

Kurir

Autor: Kurir