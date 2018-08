KOMPLETIRAN SEA DANCE U Crnu Goru dolaze Nile Rodgers, DVLM, Kalkbrenner, Nina i planetarni hitovi!

Odbrojavanje je počelo za najuzbudljiviju završnicu letnje sezone - ostalo je još samo 10 dana do spektakularnog petog izdanja Sea Dance festivala, koji će okupiti neke od najvećih svetskih i regionalnih zvezda koje su svojim stvaralaštvom kreirali trendove muzičke industrije i hitmejkere čije nagrađivane numere su postale himne generacija i zajedno broje milijarde YouTube pregleda! Pogledajte ko će sve nastupiti na ovogodišnjem festivalu, šerujte ovaj video na svoj Facebook profil uz hashtag #SeaDance najkasnije do 27. avgusta i automatski možete da osvojite ulaznice i druge sjajne nagrade!

Tirkizna uvala plaže Buljarica u Budvi, ugostiće od četvrtka, 30. avgusta do subote, 1. septembra živu legendu i jednog od najvećih muzičkih producenata u istoriji muzičke industrije Nile Rodgersa i sastav Chic. Prosto je nemoguće napraviti selekciju brojnih hitova koje je stvorio ovaj umetnik, a koje su otpevale najveće svetske muzičke zvezde kao što su David Bowie, Madonna, Duran Duran, Kylie Minogue i mnogi drugi. Večne numere "Le Freak", “Get Lucky”, “I Want Your Love”, “We Are Family”, „Let’s Dance“, su samo neke od numera koje će publika ovogodišnjeg festivala zajedno sa ovim sjajnim umetnikom horski zapevati. Nastupi kraljeva festivalske dance scene i zvanično najboljeg svetskog DJ dua Dimitri Vegasa & Like Mikea dugo se prepričavaju, a jedan takav show pripremaju i za nastup na Sea Dance-u. S netrpljenjem čekamo da se zavrte "Complicated", "The Hum", "Mammoth", a stejdž će sigurno proključati kad krene huka “Tremora”. Na glavnu festivalsku binu, Main Stage powered by Turistička organizacija Budve, dolazi i nezaustavljiva rok autorka nove generacije i zvezda EXIT festivala, Alice Merton. Muzička himna “No Roots” obeležila je prošlu godinu pokorivši svetske top liste, na kojima je trenutno njen novi hit "Lash Out", a svojim energičnim nastupom Alice će osvojiti i srca fanova u samoj završnici festivala.

Simbol Berlina i vodeći svetski elektronski producent Paul Kalkbrenner spremio je bombastičan nastup uživo za svoj prvi dolazak u Crnu Goru, uz multiplatinasti hit “Sky & Sand”, ali i niz neprocenjivih numera sa sedam studijskih albuma koji su u prethodne dve decenije pomerile granice elektronske muzike. Publika će imati priliku da uživo sluša i remek dela sa nedavno objavljenog albuma “Parts Of Life” koji je pobrao nepodeljeno oduševljenje miliona fanova koje ovaj čuveni Berlinac ima na društvenim mrežama. Uzbuđenje raste i kada je u pitanju ovogodišnja, sjajna postava jedne od bina koju predvodi ikona elektronskog zvuka i jedan od vodećih DJ-eva današnjice Nina Kraviz! Njeni furiozni techno setovi, sem što imaju glavne pozicije na svim vodećim elektronskim festivalima, dopiru i do najvećih svetskih čuda, pa je ove godine Nina postala i prva DJ zvezda u istoriji koja je nastupila na Kineskom zidu. Sa njom će na plaži nastupati i zvezde nove generacije kao što su Dax J, Antigone, Francois X, Eagles & Butterflies, Shlomo, PTU live, Sofija Rodina i drugi.

Pravo sa vrhova svetskih top lista na Sea Dance stižu hitovi belgijske superzvezde Lost Frequencies “Are You With Me”, "Reality", "Crazy", "Beautiful Life" koji će atmosferu velike proslave jubilarnog Sea Dance festivala dovesti do usijanja. A nakon nastupa na glavnoj bini Exita, pridružiće mu se i hitmejker iz Amsterdama, turskog porekla, Burak Yeter, čiji je singl "Tuesday" gotovo hipnotičkim dejstvom izbio među najslušanije pesme u godini za nama. U istom ritmu će se plesati i sa DJ dvojcem Filatov & Karas, i njihovim internacionalnim hitovima “Don’t Be So Shy”, “Time Won’t Wait”, "Satellite" i mnogim drugim.

Na festival stiže i dosad najjača postava regionalnih i domaćih izvođača u kojoj su se na poziv slavljeničkog festivala odazvali Van Gogh, Bajaga i Instruktori, Hladno pivo, Rambo Amadues, Marko Nastić, Sajsi MC, Marko Louis, Stereo Banana, Krešo Bengalka, Vojko V, Who See, Ilija Đoković, Lag, DJ Jock, Be Good & Gilerz, Aleksandar Grum, Sugar Lobby i brojni drugi.

Ulaznice sa 40% popusta još samo sutra do kraja dana!

Kompleti ulaznica za tri dana festivala mogu se kupiti po ceni sa 40% popusta, od 2.990 dinara, samo još danas i sutra, do srede 22. avgusta do kraja dana. U prodaji su i dnevne ulaznice i to po ceni od 1.800 dinara po danu. Pored redovnih ulaznica, u prodaji se mogu naći i ulaznice za VIP zonu ovogodišnjeg festivala. Vlasnici VIP Gold ulaznica uživaće pogodnosti u vidu posebnog pulta za zamenu narukvica, zasebnog ulaza na festival kao i pristupa VIP terasi. Cena VIP Gold paket ulaznica za sva tri dana iznosi 12.000 dinara. Ulaznice su dostupne putem zvaničnog sajta festivala seadancefestival.me, a na istom mestu u ponudi je i smeštaj i organizovan prevoz iz Srbije.

