DŽESI VER PRED PRVI KONCERT U BEOGRADU: Srećna sam što ću napokon pevati za vas

Britanska kraljica pop soula Džesi Ver (Jessie Ware) održaće koncert u ponedeljak, 27. avgusta, 20:30h, u Rovu kod Vojnog muzeja na Kalemegdanu, u okviru evropske turneje „Glasshouse“, na kojoj promoviše istoimeni album, koji je objavljen krajem oktobra prošle godine i odmah je dospeo na sedmu poziciju UK Top liste. Jedan od najpopularnijih di-džejeva na ovim prostorima, Marko Milosavljević, nastupiće pre Džesi Ver sa specijalnim setom, kroz koji će se preplitati džez, soul, fank i disko.

U Beogradu će svirati pesme sa aktuelnog izdanja, koji Džesi smatra svojim najvažnijim ostvarenjem. Ovaj projekat je prelepa oda ljubavi, porodici i majčinstvu, a neka od imena sa kojima je sarađivala su: Ed Širan (Ed Sheeran), STINT, Kid Harpun (Kid Harpoon), Feliks i Hugo Vajt (Felix i Hugo White - The Maccabees) i Beni Blanko (Benny Blanco). Prvi singl „Midnight“ obeležio je jul 2017. i njen veliki povratak, posle trogodišnje pauze. Usledili su hvaljeni singlovi „Selfish Love“ i „Alone“, kao i saradnja sa čuvenim Širanom na emotivnoj baladi „Sam“.

- Kada sam počela da radim na novom albumu bila sam trudna. Žurila sam da ga završim što pre. Shvatila sam da mi je trudnoća promenila stil pisanja. Ovaj album je u velikoj meri o želji da postanem majka, o iščekivanju tog trenutka, vezama, i tome kako se svet u takvoj situaciji menja.

Kada mi se ćerka rodila počela sam da pišem još bolje. Dakle, ona je bila prava inspiracija za album „Glasshouse“. Pesma koja se izdvaja sa aktuelnog albuma i uvek učini da me obuzmu jake emocije je pesma „Sam“ koja je o iščekivanju trenutka u kom ću postati majka. Kada sam je pisala bila sam u osmom mesecu trudnoće i sećam se konkretno tih dana u kojima sam radila na pesmi sa Edom Širanom u njegovoj kući. Pesma je o tom iščekivanju bebe i ujedno u čast moje majke i mog supruga.

Ljubitelji njene muzike imaće priliku čuju i hitove sa prethodna dva albuma, poput „Say You Love Me“, „Wildest Moments“, „Tough Love“, „Running“, „You & I (Forever)“, „Champagne Kisses“ I „Devotion“.

Džesi Ver je poručila da jedva čeka koncert na Kalemegdanu.

- Nije mi prvi put da dolazim u Srbiju jer sam sa grupom svojim prijatelja bila na „Exitu“ kada smo završili fakultet i bilo nam je sjajno. Ali ovo je moj prvi nastup u vašoj zemlji. Jako sam uzbuđena pred dolazak na tvrđavu, jer ću upoznati svoje fanove i probati vašu hranu.

Zaista sam srećna što ću napokon imati svoj koncert kod vas, jer sam pevala u mnogim obližnjim zemljama i krajnje je vreme da dođem i pevam za vas! Verujem da će biti sjajno.

Muzičku karijeru Džesi Ver je započela 2009. godine, a tri godine kasnije objavila je debi album „Devotion”, koji je bio nominovan za prestižnu muzičku nagradu „The Mercury Prize“. Usledilo je još mnogo nominacija i nagrada, kao i album „Tough Love“ (2014). Snimila je soundtrack za hit film „Pedeset nijansi sive“ – baladu „Meet Me In The Middle“, a ove godine, neposredno posle izlaska trećeg albuma, nominovana je za BRIT nagradu u kategoriji najbolji ženski solo izvođač.

Ulaznice za beogradski koncert britanske kraljice pop soula Džesi Ver, mogu se nabaviti putem prodajnih mreža, po ceni od 2490 dinara za parter i 2990 dinara za VIP.

