ZAVRŠEN PETI PO REDU SEA DANCE: Za treće i završno veče nastupio je lider svetske elektronske scene Paul Kalkbrenner

Uz kolosalan scenski nastup apsolutnog lidera svetske elektronske scene Paul Kalkbrennera spuštena je zavesa na peto jubilarno izdanje Sea Dance festivala. Tokom tri noći i dana kroz festivalske kapije na skrivenom biseru jadranske obale Buljarica u Budvi, prošlo je preko 47 hiljada posetilaca iz gotovo 30 zemalja sveta! Slavljeničko izdanje festivala ostaće upamćeno po sjajnim koncertima i visoko energetskim žurkama koje su atmosferu na tirkiznoj obali dovele do tačke ključanja.

foto: Promo

Čast da nastupi prvog dana i otvori festival imao je jedan od najvećih svetskih muzičkih producenata, legendarni Nile Rodgers sa svojim bendom The Chic, koji su jedan za drugim ređali repertoar nekih od najvećih hitova u istoriji popularne muzike, koji je Nile producirao za svoj bend, ali i za neke od najvećih svetskih zvezda kao što su David Bowie, Madonna, Daft Punk i brojni drugi. Nakon ovog istorijskog koncerta, nastupio je i belgijski hitmejker Lost Frequencies koji je za Sea Dance rekao da je njegov “omiljeni i najbolji festival na svetu!”

foto: Promo

Publiku su sutradan do vrhunca doveli i Dimitri Vegas & Like Mike, koji su priredili najluđu žurku Sea Dance-a do sada, a zatim nastavili da se provode na festivalu do samog zatvaranja kapija. Grčko-belgijski duo, u potpunosti je preneo na Sea Dance atmosferu Tomorrowlanda. Jedan od trenutaka koji će ostati upamćen je i onaj kada je ovaj slavni dvojac pozvao sa glavne bine fanove da bace svoje majice u vazduh, što je razgaljena publika sa oduševljenjem prihvatila.

foto: Promo

Priliku da zatvori drugo veče imala je tehno kraljica Nina Kraviz koja nije ostala ravnodušna pred jedinstvenom lokacijom morskog izdanja jedna od bina, nazvavši je neverovatno lepom i fantastičnom.

foto: Promo

Finalnu noć obeležio je berlinski mag Paul Kalbrenner koji je pred prepunom glavnom binom pokazao zašto je jedan od najboljih svetskih producenata današnjice i kako su njegovi stadionski nastupi uživo podigli celu elektronsku scenu na jedan novi nivo. Na Sea Dance je doneo i novi album, premijerno na Balkanu, a novi hitovi u kombinaciji sa himnama kao što su "Sky and Sand" ili "Aaron", pokrenuli su publiku koja je do maksimuma ispunila kolosalni plato ispred glavne bine, a Kalkbrennera na kraju nastupa ispratila uz ovacije. Jednako energično bilo je i na nastupu rok zvezde nove generacije Alice Merton, čiji je veliki hit “No Roots” osvojio celu planetu, a pred čije izvođenje je zamolila publiku da ostave telefone i pevaju sa njom! Atmosfera je bila usijana i dok su se nizali hitovi "Lash Out" i "Hit The Ground Running", a publika u Crnoj Gori imala je priliku i da premijerno čuje njen novi singl koji izlazi sledeće nedelje.

foto: Promo

Horsko pevanje prisutnih dirnulo je i legende regionalne rok scene, bend Bajagu i Instruktore, koji su ređali antologijske numere, ali i materijal sa novog albuma. Groznica subotnje večeri na Main Stage započeta je uz set di džeja Lada Raičkovića i nastavljena uz uvek autentičnog i originalnog Ramba Amadeusa, koji je pred fanovima izveo najveće hitove, poput “Balkan boj” i “Urbano, samo urbano”.

foto: Promo

Čast da zatvori glavnu binu ove godine imao je Marko Nastić, a tradicionalno, ceo Sea Dance festival zatvoren je na famoznoj bini, gde je ovogodišnje finale izneo furiozni tehno heroj Dax J, poznat po završnim nastupima na najvećim muzičkim događajima. Jedna od svetski poznatih bina, koja je sa Exita došla na Jadran i ovog leta, u subotu je nastavila u maniru prethodne dve večeri kad je bila prepuna od početka noći do ranih jutarnjih časova. Osim čuvenog Britanca na kraju, selekcija finalne noći bila je fokusirana na domaća i regionalna imena kao što su Lag, Aleksandar Grum, Monosaccharide, Forest People, Sugar Lobby, Ana RS i TZ Project, koji su i sami doživeli magični prizor sa bine smeštene na samo metar od mora, u kojem je odraz izlazećeg sunca stvorio prizore koji će se dugo prepričavati.

foto: Promo

Za audio-vizelni spektakl bila je zadužena moćna tehnička produkcija sa glavnih bina EXIT festivala, a raspoložena publika se uz pravo letnje vreme tokom večeri provodila na raznim binama.

Veliko finale letnje sezone bilo je i na drugim festivalskim binama smeštenim uz more, te su na nekim od bina nastupali Lucky Dee, Mark Funk, Rosske, Vill&Vash, Drop Department i Divolly&Markward, dok je Silent Dance bina u subotu ponovo poželela dobrodošlicu ekipi koju čine Dirty, Mr. Fanatik i Milan Kovačević. Tokom dnevnog programa svi posetioci su mogli da uživaju u muzičkom programu obojenim vrelim latino ritmovima, tik uz tirkizno more i šum talasa. Večito razigranu postavu sa Latino bine i ovaj put činili su MC Choma, Baila con Choma, DJ Sesha i Sambakinhas.

(Promo - tekst / Foto: Kurir)

Kurir

Autor: Kurir