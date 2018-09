PALA PRVA KLAPA NOVE SEZONE! Željko Mitrović nakon druženja sa zvezdama TV serije poručio: ŠIFRA DESPOT će doživeti svoju EKSPANZIJU I VRHUNAC!

U Beogradu je počelo snimanje novih epizoda najpopularnije humoristicke TV serije „Šifra Despot“. Radnja serije smeštena je u ambijent metropole, odlikava podjednako i autentična srpska predgrađa, varošice, gradove, ali i sela. Priča prati životne dogodovštine glavnog junaka serije, pomalo nespretnog i taličnog, ali veoma talentovanog kompjuterskog programera Despota Despotovića.

Ova serija delo je Radoša Bajića, scenariste i autora najgledanijeg igranog, televizijskog, serijskog programa u regionu, a na prvom snimajućem danu novih epizoda serije "Šifra Despot" bio je prisutan i Željko Mitrović, vlasnik i direktor "Pink International Company".

- Posle prve sezone, gde je bilo 45 epizoda, mi smo veoma zadovoljni rejtingom i opštim uspehom serije. Sada smo prisustvovali prvoj klapi za nastavak serije i ja sam to već nekoliko puta rekao - "Šifra Despot" je za nas veoma značajan projekat iz nekoliko razloga. Prvo - zato što je on otvorio sezonu nastavka produkcije igranog programa na televiziji Pink, a sa druge strane, to je jedan veoma dobar i kvalitetan projekat koji će, siguran sam, po svemu što sam i sada malo sa Radošem razmenio, tek u drugoj sezoni biti u ekspanziji i na vrhuncu gledanosti - rekao je Željko Mitrović.

Pored dobro poznate i uigrane glumačke ekipe koju, između ostalih, čine Đorđe Marković, Rale Milenković, Branka Šelić, Tamara Krcunović, Marijana Mićić, Ljiljana Stjepanović, Olga Odanović, Radoš Bajić, Dara Džokić, Branislav Lečić, Peđa Bjelac, Iva Štrljić, Aleksandar Srećković, Boris Milivojević, televizijski gledaoci biće u prilici da vide još preko stotinu eminentnih glumaca u najrazličitijim ulogama.

Počev od 2. septembra, snimanje novih epizoda serije trajaće i tokom 2019. U nekim od epizoda svoje uloge će ostvariti i Tihomir Stanić, zatim Ivan Vučković, Branko Jerinić, Bora Nenić, Suzana Mančić, Ivan Đorđević, Milan Kalinić... Na čelu mlađe garde srpskog glumišta u „Šifri Despot“ će nastupiti i srpska Monika Beluči - Marija Petronijević.

- Veoma sam zadovoljan, vidim veselu ekipu. Sve je dobro, dobar tekst, dobar rejting, dobar reditelj! Skupilo se mnogo stvari na jednom mestu. Šifra Despot je sigurno dobar projekat. Ja očekujem i da u repriznim terminima ima dobre rezultate. U prvoj sezoni smo veoma bili zadovoljni rejtinzima, a u drugoj sezoni očekujemo još bolje rezultate - izjavio je Mitrović.

Emitovanje prve epizode drugog ciklusa ove popularne TV serije zakazano je za 16. septembar na Televiziji Pink. Nakon letnje pauze i već emitovanih 26 epizoda, gledaoci će, kao i do sada, moći da uživaju u „Šifri Despot“ u dobro poznatom terminu - nedeljom u 21.05h na Televiziji Pink.

- Šifra Despot je veoma značajna zato što vraća publiku igranih programa na televiziju Pink i ja, evo vidite, okupiran sam sada nekim drugim projektima, ali i ti projekti grade platforme i setove za budućnost igranih programa koji su u nekom smislu i budućnost televizije, ajde da kažemo u sledećih deset godina - govorio je Željko Mitrović.

Na snimanju prve epizode nove sezone serije "Šifra Despot" organizovan je i ručak na kom je vlasnik i direktor "Pink International Company" Željko Mitrović održao govor, a Nedeljko Bajić uručio je prvom čoveku "Pinka" klapu.

- Ništa lepše nego kada se otac i sin ovako lepo slažu, kao i cela familija, to daje dobre rezultate. Pre svega veoma sam zadovoljan ovim projektom. Mi smo posle duže pauze igranog programa nastavili sa ovim projektom sa Radošem i sa njim već razgovaram o novim projektima. Želim svima da se zahvalim na učešću. Sada je sve lakše posle sedam teških godina. Sada smo ponovo visokoprofitabilni i rekao bih najmoćniji medijski sistem u ovom delu jugoistočne Evrope. Želim vam da imate uspešnu sezonu, a ja ću biti tu ako šta treba da pomognem ne samo finansijski - rekao je Željko Mitrović ekipi serije.

