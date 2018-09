ZABAVLJALI SU KYLIE MINOGUE A SADA DOLAZE DA ZABAVE NAS: 2manydjs ekskluzivno na Weekendu!

Ovogodišnji Weekend odaje počast Oliveru i kraljici soula Arethi Franklin, a subotnji parti "Weekend Goes Global" prvi put dovodi međunarodne zvezde, belgijski duo 2manydjs

foto: Promo

Zagreb, septembar 2018 – Obožavao ih je genijalni David Bowie, sarađivali su s Kylie Minogue i svirali na njenoj žurki, a sada dolaze na 11. Weekend Media Festival! Braća David i Stephen Dewaele, bolje poznati pod umetničkim imenom 2manydjs, rasplesaće u subotu posetioce najboljeg Weekenda u godini, a njih se, od 20. do 23. septembra u bivšoj Fabrici duvana u Rovinju, očekuje više od 5.000.

Njihov "As Heard on Radio Soulwax Pt. 2" cenjeni New York Times proglasio je najboljim albumom godine, pa nema nimalo sumnje da ćemo 11. Weekend zatvoriti "velikim praskom". Belgijski duo u Rovinj dolazi u sklopu parti programa "Weekend Goes Global", koji prvi put na najveći komunikacijski festival u regionu dovodi međunarodne zvezde. 2manydjs proslavili su se mešapovima i remiksima hitova brojnih stranih zvezda poput Salt-N-Pepa, Destiny's Childa i Dolly Parton, a u njihovoj šarolikoj kolekciji našla se i jedna domaća dama, Zdenka Kovačiček. Njenu pesmu „Elektra“ braća Dewaele su semplovala u sklopu svog projekta „Waffles“, a sad će na Weekendu s njom podeliti i pozornicu.

foto: Promo

Naime, diva hrvatske muzičke scene i naš napopularniji džez i sving pevač Marko Tolja, uz pratnju izvrsnog Jazz orkestra HRT pod upravom Mirona Hausera, otvaraju Weekend Media Festival. Zajedno će nas provesti kroz najveće džez, rok i bluz hitove i odati počast legendarnom Oliveru Dragojeviću.

U petak na pozornicu stupaju Bolesna braća, pioniri hrvatske hip-hop scene, koji će se pobrinuti za malo žešći ritam pun šaljivih rima. Poznati dvojac Baby Dooks i Bizzo uz hitove kao što su „Lovačke priče“, “Telefon Faki” i “Patriša” razveseliće brojne ljubitelje hip-hopa, ali i sve one koji su spremni za dobru zabavu. Zato što pre ponovite gradivo, jer nas do 11. izdanja najvećeg regionalnog komunikacijskog festivala deli još samo nedelju dana!

"Nakon praćenja zanimljivih predavanja i rasprava o trendovima u komunikacijskoj industriji, naši učesnici uveče će ponovno moći da se opuste uz najbolje žurke. Poseban deo programa odlučili smo da posvetimo Oliveru i Arethi Franklin, domaćim i stranim velikanima koji su nas ove godine, nažalost, napustili, ali čija muzika ostaje večno. Raduje nas što ćemo prvi put ugostiti svetski poznata muzička imena 2manydjs, čija će kombinacija roka, elektronske, dens i hip-hop muzike zaključiti najbolji vikend u godini", rekao je Tomo Ricov, direktor Weekend Media Festivala.

Još bolji i zabavniji Weekend čeka vas u bivšoj Farbici duvana u Rovinju od 20. do 23. septembra, a ovogodišnji partneri su Francuska i Nemačka.

