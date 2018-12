BOŽANSTVENI PREDNOVOGODIŠNJI PAKET KON TIKIJA: Magija Barselone s čarter letom po ceni od 299 evra

Jesen u Barseloni ili četiri dana okupana suncem Mediterana u fantastičnom okruženju zarad kojeg, s vremena na vreme pomislite i poverujete kako zapravo živite u bajci, jer je Barselona, uvek i u svako doba godine, uistinu – više od bajke.

Polazak je 6. decembra (četvrtak) u 09:00h, a povratak iz Barselone 9. decembra (nedelja) u 20:00h.

Agencija KonTiki Travel je ovaj apsolutno jedinstveni aranžman s direktnim čarter letom, što je takođe nešto sasvim novo na našem tržištu, napravila na bazi tri noćenja sa doručkom u hotelu sa 4* i cenom iz snova – 299 evra. Na ovo se dodaje još i 44 evra aerodromske takse. Poruka je – ne propustite !

Kroz Barselonu i njenu lepotu se zapravo korača usporeno, jer je to najbolji način da se sačuva dah za divljenje. Istina je i to, da se Barselona, sa svim svojim čarolijama, ne može upoznati za četiri dana, ali je istina i to da se čovek uprkos svemu u nju, baš za tri noći i četiri dana, može neizlečivo zaljubiti.

Barselona, koja je u ovo doba godine ogrnuta suncem i sa temperaturama oko 17 stepeni, je bila i ostala magija, grad o kojem su napisane mnoge (pre)lepe reči i rečenice, iz koje se doživljaji čuvaju poput najlepšeg cveta u herbarijumu sećanja.

Jedna od natprirodnih i lepotom utiska ozvučenih rečnica je i ona koja kazuje da je prestonica Katalonije uistinu dokaz plemenitosti i arhitekture kao okamenjene muzike. Takođe i da zbog Gaudija, graditelja na putu sveca, možete šetajući Barselonom pomisliti i da je muzika arhitektura koja se pretapa u nedopričanu priču.

Barselona je atrakcija. Dovoljno je prošetati bulevarom La Rambla, baciti pogled sa brda Monžuk ili sa terase raskošnog Gaudijevog parka Guelj. Treba prošetati i do Trga Katalunja ili mesta gde se spajaju i razdvajaju stari i moderni deo grada. Tu je i Gotska četvrt, spomenik Kolumbu visok 60 metara, Pikasov muzej, Sagrada Familija, Olimpijski prsten s bezbroj fantastični restorana, legendarni stadion Kamp Nou i veličanstveni Akvarijum sa 450 različitih morskih životinja.

Za rezervacije, dodatna pitanja i informacije, pozovite call centar agencije KonTiki Travel na broj 011 20 98 000 ili posetite najbližu poslovnicu.

