U SUSRET PRAZNICIMA - NAJTOPLIJI NOVOGODIŠNJI POKLON: Svaka EXIT karta donosi morske festivale

U susret praznicima, EXIT je danas najavio veliku novogodišnju akciju, gde se kupovinom ulaznice za EXIT festival po promotivnoj ceni od 6.490 dinara, na poklon mogu dobiti i ulaznice za morske festivale u organizaciji EXIT tima, Sea Star festival, koji će 24-25. maja biti održan u Umagu, kao i Sea Dance festival koji će krajem avgusta biti održan na plaži Buljarica u Budvi! Uslov za sticanje ulaznica za najsunčanije Exitove festivale je registracija u periodu od 1. do 28. februara na sajtu www.exitfest.org, čime se potvrđuje dolazak. Registracija će važiti za sve postojeće kupce, kao i one koji ulaznice za EXIT 2019 kupe do isteka akcije! U prazničnom duhu, EXIT će nekima od kupaca darovati i smeštaj i prevoz za dve osobe za Sea Star i Sea Dance festivale!



Ulaznice za EXIT festival dostupne su onlajn putem sajta exitfest.org, kao i direktno u mreži Gigs Tix na više od 40 prodajnih mesta u preko 20 gradova širom Srbije. U prodaji je i veoma ograničen broj turističkih paketa za EXIT festival sa 65% popusta, već od 69 evra. Paketi sadrže ulaznice i smeštaj u festivalskom kampu na Dunavu, a na sajtu Exit Tripa, zvaničnog turističkog servisa EXIT festivala, moguće je odabrati i drugi smeštaj, u hotelima ili hostelima. Više informacija na exittrip.org.



EXIT festival biće održan od 4. do 7. jula 2019. na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, a već su potvrđeni i prvi izvođači, među kojima su rok giganti The Cure, najupečatljiviji rokenrol bend današnjice Greta Van Fleet, vodeći svetski DJ duo Dimitri Vegas&Like Mike, čuveni frontmen Pantere Phil Anselmo sa svojim bendom The Illegals koji će izvoditi redak set sastavljen isključivo od pesama Pantere, njujorški tandem koji je osvojio svet Sofi Tukker, neponovljiva operska metal diva i nekadašnja frontmenka sastava Nightwish Tarja, kultni ska sastav The Selecter, kao i gitarski heroji, Arcturus, Entombed A.D, Peter and the Test Tube Babes i Total Chaos.



Nakon gigantskog festivalskog poduhvata EXIT Freedom u 2018. godini koji je okupio više od 355.000 ljudi u pet zemalja regiona, EXIT Tribe će u 2019. godini obuhvatiti 6 festivala na 6 lokacija u pet različitih država širom regiona: EXIT u Novom Sadu, Festival 84 na Jahorini, Sea Star u Umagu, Revolution u Temišvaru, Sea Dance u Budvi i No Sleep u Beogradu. Uskoro će biti objavljeni datumi svih festivala, ali i novi izvođači za EXIT, kao i prvi izvođači za ostale festivale iz velike EXIT Tribe 2019 porodice.

