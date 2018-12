POVRATAK KRALJA NA EXIT: Carl Cox stiže sa specijalnim trosatnim setom

Najpopularniji DJ svih vremena, a za mnoge i sam simbol ove profesije, veliki Carl Cox, odazvao se pozivu fanova i potvrdio dolazak na legendarnu Dance Arenu narednog leta! Zahvaljujući njemu, energija idućeg Exita biće visoka od samog starta jer nas već prvog dana očekuje specijalni, trosatni set do najranijih jutarnjih časova! Biće ovo ujedno i obeležavanje desetogodišnjice čuvenog nastupa iz 2009. Godine, koji se ubraja među najveće žurke u istoriji elektronske muzike. „To je bilo jedno od mojih najboljih iskustava“, potvrdio je Carl Cox i dodao da se na Dance Areni mora nastupati punim srcem: „Novac ne može da kupi taj osećaj, ovde moraš da daš svoju dušu, da budeš ono što jesi, i to je zaista posebno kod Exita!“

Iako je Coxova veza sa Exitom dosta duga i snažna, ipak ga dugo nismo videli na Dance Areni, kao ni u Srbiji, a glavni razlog za to je njegova odluka od pre nekoliko godina da maksimalno smanji broj nastupa. Zato je svako njegovo pojavljivanje pred publikom danas pravi praznik i jedno od iskustava koje se ne propušta: „Svi unutar Exit tima izuzetno smo uzbuđeni dolaskom Carla na EXIT iduće godine!“ izjavio je osnivač festivala Dušan Kovačević i dodao „U pitanju je prava ekskluziva, jer otkako je odlučio pre nekoliko godina da smanji broj nastupa i pojavljuje se samo u specijalnim prilikama, postavilo se pitanje da li će ikada ponovo doći u naše krajeve. Na sreću, emotivni poziv koji smo mu uputili zajedno sa fanovima dao je rezultat i njegov menadžment nam je potvrdio da Carl ima veliku želju da se vrati na Exit, te da je zbog toga odbio višestruko veće ponude nekih zemalja u okruženju. Ono što je sigurno da nas na otvaranju Exita iduće godine očekuje zaista posebno veče i žurka koja će nesumnjivo ispisati nove stranice istorije Dance Arene“.



Povratku ovog DJ velikana na Exit prethodila je uzbudljiva zajednička akcija organizatora i njegovih brojnih fanova - nakon što je objavljeno da je apsolutni pobednik godišnje ankete u kojoj je publika Exita sa svih krajeva planete izabrala koga želi da vidi na Dance Areni, prošle nedelje na svim zvaničnim kanalima Exita objavljen je video u kojem su organizatori pozvali "kralja Carla" da se vrati na tvrđavu, u šta su se odmah uključili i mnogobrojni fanovi koji su podelili video uz haštag #CarlCoxEXIT, pozivajući ovu živu ikonu za miks-pultom da se vrati pred "najeksplozivniju publiku", kako ju je lično nazvao u jednom od brojnih intervjua u kojem je govorio o Exitu. Potvrda za njegov nastup na zvanično Najboljem evropskom festivalu stigla je tokom prethodne noći od njega lično, a on sam je posle prve evropske titule prorekao da će EXIT "dobiti još jednu, dve, tri takve nagrade u budućnosti", što se i ostvarilo!

Carl Cox već decenijama važi za jednog od najtraženijih DJ-eva sveta, a posle petnaest sezona njegovih legendarnih „Revolution“ žurki na Ibici, 2016. godine je „Space“ napustio kao osoba koja je od njega napravila jedan od najvećih klubova na svetu, posle čega je Cox nezvanično krunisan kao kralj ovog jedinstvenog ostrva. Pored toga, do 2017. godine vodio je svoj voljeni Global Radio Show, koji je, nakon 16 godina postojanja, imao i do 17 miliona slušalaca nedeljno u 35 zemalja!



Uz EXIT nema zime: svaka karta vodi i na MORE!

U susret praznicima, EXIT je najavio veliku novogodišnju akciju, gde se kupovinom ulaznice za EXIT festival po promotivnoj ceni od 6.490 dinara na poklon mogu dobiti i ulaznice za morske festivale u organizaciji tima, Sea Star festival, koji će 24-25. maja biti održan u Umagu, kao i Sea Dance festival, koji će krajem avgusta biti održan na plaži Buljarica u Budvi! Uslov za sticanje ulaznica za najsunčanije Exitove festivale je registracija u periodu od 1. do 28. februara na sajtu www.exitfest.org, čime se potvrđuje dolazak. Registracija će važiti za sve postojeće kupce, kao i one koji ulaznice za Exit 2019 kupe do isteka akcije! U prazničnom duhu, Exit će nekima od kupaca darovati i smeštaj i prevoz za dve osobe za Sea Star i Sea Dance festivale!



EXIT festival biće održan od 4. do 7. jula 2019. na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, a već su potvrđeni i prvi izvođači, među kojima su The Cure, Greta Van Fleet, Dimitri Vegas&Like Mike, Phil Anselmo&The Illegals, Sofi Tukker, Tarja, The Selecter, kao i gitarski heroji Arcturus, Entombed A.D, Peter and the Test Tube Babes i Total Chaos.

