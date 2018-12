OTKRIVAMO TAJNU NAJBOLJE PIZZE: Razmišljajte unapred, ne odustajte od kvaliteta, budite najbrži!

Zvuči naizgled jednostavno, a zapravo je potpuno suprotno - da biste bili najbolji u ovom biznisu potrebno je mnogo truda, ulaganja i dobre strategije, a kako se postaje broj jedan na tržištu otkriva nam generalni direktor omiljenog domaćeg brenda Big Pizza

Brend Big Pizza osvojio je potrošače kvalitetom, brzinom dostave i transparentnim poslovanjem i postao lider na domaćem tržištu. Kako je ovoj relativno mladoj kompaniji pošlo za rukom da se ovako pozicionira i pobedi konkurenciju otkriva nam generalni direktor kompanije, Marko Mujić.

foto: Privatna Arhiva

Poslednjih godina tržište u Srbiji se dosta promenilo, hrana se sve više naručuje preko aplikacija ili sajtova, a takođe i sve veći broj ljudi teži zdravijoj ishrani. Koliki je to izazov za vas i kako se suočavate sa njim?

- Bez obzira na promene, pizza ostaje najpopularniji izbor, jer stiže brzo do vas i nudi odgovarajuću vrednost za novac koji trošite. Naš brend je snažno pozicioniran na tržištu dostave koje iz godine u godinu beleži rast. Za mnoge naše kupce, postali smo sinonim za pizzu. Osim promena koje ste spomenuli, treba konstatovati i da je primetan rast konkurencije koja pruža raznoliki izbor hrane, a takođe, uvećani su troškovi radne snage, ključnih sirovina i komunalija. I pored svega navedenog, zahvaljujući našoj sposobnosti da isporučimo kvalitet na vreme, imamo značajnu prednost u odnosu na konkurenciju.

Ko su vaši glavni konkurenti?



- Naš glavni konkurent je Caribic pizza. Ostatak tržišta sastoji se od nezavisnih lokalnih restorana i web agregatora koji okupljaju sve restorane na jednom mestu. Naš rast je vođen kvalitetom, uslugom i inovacijama i očekujemo da se nastavi. Kako je poslednjih dve godine značajan rast agregatora, koji putem weba ili aplikacije nudi potrošačima širok spektar brendova, mi smo krajem 2017. godine nakon Novog Sada započeli saradnju sa donesi.com i na tržištu Beograda. Pored ulaganja u online platformu koja omogućava jednostavnije poručivanje, konstantno vodimo računa i o kvalitetu isporuke. BigPizza® ima tri prednosti koje je izdvajaju od konkurencije: prosečno vreme isporuke manje je od 30 minuta, isporučujemo kvalitetan i svež proizvod i kontrolišemo kompletno iskustvo potrošača.

To što poslujete legalno ne olakšava vam odnos sa konkurencijom?

- Dostava, koja je glavni izvor naših prihoda, podložna je raznim malverzacijama u vidu utaje poreza, tj. neizdavanja fiskalnih računa. Prošle godine uplatili smo 90 miliona dinara poreza, a nelojalna konkurencija je za svaki neotkucan račun automatski bila u prednosti za 20 odsto. To im daje mogućnost da smanje cene, što potrošačima deluje kao povoljnija opcija, a u stvari je obmana i kao takva nije održiv način poslovanja. Na taj način se jednostavno ne stvara brend. Kao kompanija, razmišljamo 10 godina unapred. Svesni smo da je neophodno vreme da nadležne institucije reaguju, ali smo sigurni i da se kompanije koje posluju po tom principu neće snaći kad se kontrola pooštri. Za nas to neće biti nikakva promena, osim jedne jako bitne – utakmica postaje “fair play”.

Izgleda kao da potrošačima, međutim, izdavanje računa nije previše bitno?

- Moralo bi da bude, jer samo ukoliko dobiju fiskalni račun, mogu da budu sigurni da su sastojci koji su na proizvodu prošli sve kontrole bezbednosti i kvaliteta. Ako kompanije uzimaju gotovinu, a ne izdaju račune, tim novcem mogu kupovati robu kojoj se ne zna poreklo. Nemoguće je da to nije važno potrošačima.

Sve više se govori o problemu gojaznosti i ističe značaj zdrave ishrane. Kako se to odražava na vaše poslovanje?

- Promocija uravnotežene ishrane sa manje kalorija služi da se podigne šira svest i utiče na ponašanje potrošača. Međutim, važno je reči da naši kupci u proseku poručuju pet puta godišnje, čineći pizzu povremenim, a ne glavnim obrokom njihove ishrane. Naša pizza se proizvodi od svežeg, ručno razvučenog testa i drugih pažljivo odabranih sastojaka. Takođe, naš asortiman prilagođavamo potrebama potrošača. U 2016. godini predstavili smo paletu italijanskih pizza, sa tanjim koricama i 100 posto mozzarella sirom. U 2018. smo se pred leto fokusirali na „Fresh” ponudu sa ekskluzivnijim sastojcima koji imaju manje kalorija u odnosu na ekvivalentnu tradicionalnu BigPizza® pizzu. Takođe, tokom avgusta 2018. godine prvi smo lansirali na tržištu pizzu od 100 odsto integralnog testa, bez belog brašna. Tu su i salate, kao i niz proizvoda od piletine za one koji žele veću količinu proteina ili opcije sa manje ugljenih hidrata.

foto: Privatna Arhiva

I dalje radite na unapređenju asortimana svojih proizvoda?



- Na osnovu iskustava klijenata, predstavili smo nove mogućnosti u ponudi i ispratili trendove. Ovo uključuje našu Fresh ponudu pizza i predjela, punjeni rub imlek sirom, domaćinsko parče i integralno testo koje je sve popularnije kod potrošača. Takođe smo proširili naš izbor dezerta i u dostavu uključili Choco Pizzu i točeni sladoled Čoko Plazma.

U vašem poslu marketing je od ključne važnosti za pozicioniranje brenda na tržištu. Kakve strategije koristite i jeste li zadovoljni rezultatima?

- Interno istraživanje putem potrošačkog servisa pokazalo je snagu u ključnim oblastima kao što su odličan ukus i poverenje, a bili smo svedoci negativnih komentara u vezi sa cenama, koje su se pokazale kao najveća barijera za naručivanje. Ovo je usmerilo čitavu našu strategiju ka odlukama koje su potrošači već od juna mogli da primete, a to su akcije poput “Big Capricciosa 790 RSD”.



Mi verujemo da je pizza kvalitetna hrana, ali potrošači nemaju uvek istu percepciju, što je delimično rezultat načina isticanja cena. Iako je rokom ove godine 30 odsto naših naplata u Srbiji bilo na nekoj promociji, a prosečni popust je bio 38 odsto, mnogi potrošači imali su i dalje pogrešnu percepciju o visokim cenama sa jelovnika. Zato smo 11. juna 2018. godine, tri dana pred svetsko fudbalsko prvenstvo u Rusiji pokrenuli kampanju koja se fokusirala na cenu pojedinačne Capricciosa Big pizze. Kampanja je glasila "Najpovoljnija u gradu 790 RSD" i to je naša najuspešnija kampanja tokom 2018. Pored toga, posebna stranica na aplikaciji i web stranici sad pokazuje sve trenutne akcije, tako smo olakšali potrošačima koji na raspolaganju imaju najpovoljniju ponudu.

Na šta ste posebno ponosni?



- Brža isporuka značajno povećava iskustvo korisnika i dovodi do učestalijeg naručivanja. Ljudi poručuju u momentu kada su već gladni i brzina isporuke jedan je od ključnih faktora. Putem parametra 'Door Time' pratimo da li postižemo prosečno vreme isporuke ispod 30 minuta od momenta prijema porudžbine, a kako je to u 81,8 odsto slučajeva, to možemo istaći kao ključnu prednost nad konkurencijom.

Kurir

Autor: Kurir