SVA MOĆ TEHNOLOGIJE NA JEDNOM MESTU: Tehnomedia – veliko otvaranje 18. aprila!

Danas nema okolišanja – ciljamo pravo u metu!



Da li želite poklon?



Ukoliko ste odgovorili DA sa oduševljenjem – pravac nova Tehnomedia radnja na Auto-putu 18, TC Zmaj, Beograd! Svakog 37. kupca očekuje poklon LED televizor dok je za 18.kupca rezervisan popust od 18% na celokupan iznos kupovine. I tako 7 dana.



Tehnomedia je zakazala veliko otvaranje nove radnje za 18. april 2019. godine. Ovo im je 37. radnja po redu, za 18. godina poslovanja. Nije mala stvar, zar ne? Počeli su kao privatna firma, sa jednim lokalom u Zaječaru, a pogledajte gde su sada. Oni koji ih poznaju od početka mogu da potvrde da se nisu puno promenili – zadržali su prave vrednosti, sa akcentom na međuljudske odnose. Da li ste znali da oni imaju zaposlene koji više od decenije rade kod njih? Odnos prema zaposlenima im je podjednako važan kao odnos prema kupcima, jer znaju da je zadovoljan prodavac jednak zadovoljnom kupcu.



I to nije sve! U novoj radnji u tržnom centru Zmaj su spremili čitave akcijske piramide koje se vide od samog ulaza u radnju, koja se prostire na neverovatnih 1.500 kvadratnih metara. Na jednom mestu možete pogledati sve što vam je potrebno od tehnike – frižideri, šporeti, ugradna tehnika, računari, mobilni telefoni, televizori, zvučnici, gejming i dodatna oprema. Još jedna stavka o kojoj ne morate da brinete jeste parking mesto. Dođete i razgledate natenane.



Podsećamo da su do sada otvorili 36 prodavnica tehnike u čak 26 gradova, i to: Zaječar, Niš, Negotin, Kladovo, Boljevac, Majdanpek, Knjaževac, Bor, Aleksinac, Ćuprija, Jagodina, Paraćin, Lazarevac, Dimitrovgrad, Pirot, Kraljevo, Kruševac, Kragujevac, Vrnjačka banja, Smederevo, Svrljig, Bela Palanka, Svrljig, Mladenovac, Trstenik i Beograd. Sve je veoma brižljivo izabrano – od polica i izloženih aparata do poruka koje krase zidove radnji. Bez obzira da li ste ušli samo da razgledate ili vam je potreban novi aparat za vaš dom, ljubazni i informisani prodavci će odgovoriti na svako vaše pitanje i pomoći vam da izaberete uređaj baš po vašoj meri.



Pored nove radnje, u Beogradu imaju još 2 objekta: u Žičkoj br.1 i Vojvode Stepe 318. Kada Tehnomedia dođe u nečiji komšiluk, verujemo da se to odmah primeti. Svojim dominantnim i prepoznatljivim bojama pleni pogled iz svakog ugla. Verujemo da ste već odavno primetili brendirane autobuse gradskog prevoza koji od prošle godine krstare ulicama Beograda i razbijaju monotoniju asfalta.



U moru različitih prodavnica tehničkih uređaja, teško je odabrati i prepoznati pravi kvalitet. Teško je pronaći sve što vam je potrebno na jednom mestu. Tehnomedia je odličan izbor, u svakom pogledu. Od samog starta ima takvu politiku poslovanja da pruža odlične uslove plaćanja za proizvode proverenog kvaliteta. Podelite na rate ili kupite po nižoj ceni za gotovinsko plaćanje – sve je na vama. Možda će vam se dopasti mogućnost kupovine na 24 rate bez kamate – praktično kupovina bez novčanika! Sopstvenom logistikom, od preko 25 transportnih vozila (kamiona, kombija, pick up-ova, ...), razvoze robu do kućne adrese kupaca. Više ne morate da brinete u kakvom stanju će vam stići uređaj – vode računa o svemu.



Ukoliko ne stignete na otvaranje radnje u tržnom centru Zmaj, nema problema – poklone i popuste možete iskoristiti narednih 7 dana. Pogledajte njihov asortiman na www.tehnomedia.rs, izaberite šta vam se dopada ili vam je neophodno i naručite iz udobnosti vašeg doma ili kancelarije – putem telefona ili online. Naručeni uređaj će dostaviti besplatno do vaše adrese, bilo gde u Srbiji.



Budite prvi u svemu – zapratite ih na društvenim mrežama i osigurajte svoje informacije na vreme! Svakodnevno objavljuju novitete iz sveta tehnike, odlične akcije, poklon konkurse, otvorena radna mesta i još mnogo toga zanimljivog.



Ne ostavljate ništa slučaju – uverite se i sami u njihov kvalitet koji traje već 18. godina. Isprobajte njihove usluge i garantujemo da ćete postati deo njihove porodice koja raste. Videćete zašto je Tehnomedia odličan izbor, u svakom pogledu.

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir